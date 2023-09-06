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65歲以上健保免費！衛福部拍板「符合2條件免繳」　明年上路

▲▼衛福部部長薛瑞元說明65歲以上免繳健保保費。（圖／記者趙于婷攝）

▲衛福部部長薛瑞元說明65歲以上免繳健保保費。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲這兩天都提出「65歲老人長者健保費全額補助」政見！行政院副院長鄭文燦今（6）日緊急找衛福部討論可行性，衛福部長薛瑞元晚間公布，決定僅針對健保投保身份屬於「第六類」的65歲以上長者約109萬人來篩選，找出所得相對低、也沒有獲得其他補助的弱勢者，全額補助每月826元的保費，方案最快年底出爐，明年上路。

薛瑞元表示，經過兩位總統參選人拋出65歲以上老人排富健保免費的政策之後，其實各界反應兩極，不管是學者專家，甚至是過去擔任過健保局長的葉金川、張鴻仁，專家、年輕一代都分別提出可能造成的世代不公很深的疑慮，而且最重要的，這不是一次性，而是要經常性去做，且負擔會逐年變重，在台灣加速老化之下，需要補助對象人數增加是非常快速，真的需要謹慎去做評估。

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行政院下午請衛福部進行約1小時討論，薛瑞元指出，衛福部統計至今年6月，65歲以上健保保險對象是412萬人，其中第一類身份投保38%，其中8成是眷屬身份投保；其次是第六類身份，包含部分無收入、沒有財產者，在戶籍地的鄉鎮區公所投保者約27%，算起來約109萬人；其他第二類自營作業者或者第三類農漁民身份投保，分別占13%、21%。

薛瑞元指出，111年65歲以上老人繳的健保費，民眾自行負擔金額約400億，其中就包括有各類社福方面的補助，像身心障礙、滿70歲以上老人等都有相關補助約50~60億元，而各級政府補助共220億元，由民眾自己負擔約180億元。

薛瑞元說，若都由中央政府負擔，會排擠其他社會福利費用，例如少子化托育補助、兒童醫療、癌症新藥費用等。基於財政紀律，也避免補助造成世代不公平，最後決定不單以年齡作為條件，而是以投保身份屬於沒有工作且沒有家屬可以依附的第六類被保險人109萬人作為目標，再篩選出所得相對低、也沒有獲得其他補助等屬於社會弱勢長者，給予每月826元健保費全免的補助。

薛瑞元說，由於第六類身份投保者還是有部分屬於有海外收入，但國內查不到的人需要排除，實際受惠人數以及方案還要進一步規劃，初步規劃經費在100億之內，但實際補助方案預計年底公布，明年正式上路。

薛瑞元也強調這不是跟進！這篩選出來的人確實是社會弱勢，提出政策可以相同，可以不同，政策相同沒有抄襲問題，有不同可以討論、辯論，看怎樣比較合理。

根據現行健保制度，第六類身分投保健保者，保費由政府負擔4成、民眾自付6成，為避免行政流程混亂，採取定額民眾每月自付826元。

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