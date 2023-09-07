明年來不及！衛福部突改口：「65歲以上健保免費」後年才實施

▲衛福部部長薛瑞元說明65歲以上免繳健保保費。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

在國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲拋出65歲以上長者健保費免費議題之後，衛福部昨（6）天公布擴大65歲以上長者健保費補助新政策方向，僅限健保第六類身份長者，從中找出所得相對低，也沒有獲得補助的較弱勢者，全額補助每月826元的保費。衛福部長薛瑞元昨表示政策明年上路，但他今（7）日改口說，自己昨天說太快，依照預算編列程序，預計後年（114年）才會正式實施。

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▲健保署長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

薛瑞元解釋，健保補助相關預算編列100億之內，不過根據預算程序，衛福部是今年底之前把計畫擬好，明年送行政院審查，再經立法院通過，真正實施最快要到114年。

健保署長石崇良今早受訪表示，65歲以上健保保險對象是412萬人，其中有獲得中央、各地方政府相關的健保費的補助，已經超過一半，最後需要自繳的部分，占全國的這個收繳保費8%，約178億。分析本次目標對象，以第六類身份投保者109萬人當中，約有7成屬於沒有依附的，以個體獨立投保約70萬人左右。

石崇良表示，健保署將進一步檢視，70萬人之中有部分可能已經符合過去中央、地方各級政府補助，會去評估是不是還有遺漏者，再來研究後續如何來把這個相關的服務，輸送到這些需要的民眾。

石崇良進一步說明，健保的基本的精神是量能付費、照顧弱勢，所得高者希望能夠多負擔一些給需要的民眾，這是一個社會保險、大家互助的概念，所以通常不會以年齡層區分來給予保費優免。國人高齡人數正在逐年的增加當中，高峰預估會在2050年達到766萬人，基於資源有限的情況下，在各項的補助或者是預算的運用上都需要做整體考慮。