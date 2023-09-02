老公突送「1物」…人妻嗨喊幸福！老司機一看搖頭：他跟別人開房了

▲老司機一眼認出老公送的髮夾。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）



記者朱祖儀／綜合報導

夫妻間偶爾送點小禮物，能增加彼此間的情趣。一名人妻透露，最近就從老公手上得到一個可愛的髮夾，甚至還能常常喝到對方泡的咖啡，讓她相當開心，覺得對方終於開竅。但照片曝光後，老司機一眼看出那個髮夾不單純，直說「妳老公跟人去開房了！」

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文表示，原本木訥的老公最近突然開竅了，不僅因為知道她喜歡狗狗，送了一個可愛的亮粉紅色狗狗髮夾，甚至還開始主動泡咖啡給她喝，讓她直呼「我好幸福！」她也特別曬出老公送的小禮物，和大家炫耀一番。

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但老司機一看照片，就認出來那個髮夾是摩鐵的贈品，「這個汽車旅館會送」、「這是汽車旅館的備品，重點是有跟老公一起去嗎」、「跟汽車旅館的一樣耶」、「愛是一道光，如此美妙」、「哈哈哈老公很貼心呢，去開心完還有帶伴手禮」、「我前公司也送這款耶，對了，我前公司是汽車旅館」、「3小時的汗水換來的，果然很愛」、「摩鐵的髮夾～我看過三種顏色」、「這個狗狗髮夾看起來綠綠的」、「汽旅跟別人開房間拿回來的」。

還有網友指出就連咖啡也不單純，「咖啡包不會是汽車旅館附贈的吧」、「咖啡和茶包散裝包是不是家裡多了好幾包出來」、「咖啡其實也是汽車旅館帶出來的」、「摩鐵的髮夾加三合一咖啡。真是懂省錢的好老公」、「他泡的咖啡是不是五杯打底」，但也有人認為「別想太多，這個也是有在外面賣」、「小北百貨有賣，說不定是小北百貨的」。