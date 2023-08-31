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社會 社會焦點 保障人權

帶女同事上摩鐵被拍！內科主管控記者勒索150萬　1理由被檢方打臉

▲▼資訊主管被「記者」拿出不倫照，假意配合交付150萬，面交時報警抓人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲科技業主管稱被記者以不倫照恐嚇交付150萬，檢方認為是他主動提出用錢蓋新聞。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

台北市1名科技業主管報警稱，1名陳姓記者拿出他與女同事的親密照片，恐嚇他拿出150萬現金贖回，記者則稱是接獲民眾提供情資，才找科技業主管詢問回應。檢方調查後認為，是科技業主管主動提出用錢蓋新聞，認定記者沒有恐嚇，將記者不起訴。

56歲的陳姓男子在內湖科學園區擔任資訊業主管，今年7月14日下午，他跑到北市中山分局大直派出所報案，表示自已遭人恐嚇，對方要求付出150萬元贖金，警方聽到後立刻配合前往約定地點見面，警方見到39歲的陳姓男子出面後，立刻上前將人逮捕。

警方將陳男帶回派出所，陳男則表示自己是媒體記者，強調因為接獲民眾爆料，才找陳姓主管「商討」如何處理此事，雙方是商討150萬解決事情，所以才會相約面交，價格也是陳姓資訊主管開出的條件。

陳姓科技業主管表示，當初接獲電話，陳男自稱記者要爆料，所以在面交前有見面，見面後陳男就拿出記者證，還有出示平板電腦，上面有他與女同事「過往甚密」的照片，甚至還暗示可以用金錢解決問題，所以當下配合陳，並在面交前報警處理。

檢方調查後認為，是科技業主管主動提起要用錢處理，且記者也說如果交付現金時感到害怕就取消交易，檢方認定記者沒有恐嚇，將他不起訴。

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