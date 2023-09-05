「南海工作會議紀錄」是假的！　撰稿記者不起訴原因曝

▲民進黨立委參選人吳崢(右二起)、謝佩芬、律師黃帝穎告發《聯合報》涉犯偽造公文書罪。（資料照／謝佩芬辦公室提供）

記者劉昌松／台北報導

有媒體日前刊登前行政院長蘇貞昌曾召開「南海工作會議」，並以翻拍的會議紀錄照片報導美國要求台灣發展生物戰劑，在政壇引發議論，經民進黨告發，台北地檢署調查後發現，這份會議記錄是偽造的，但是高姓撰稿人曾向國防部查證，雖然查證過程不充分，也難認高男主觀上有偽造文書的犯意，5日處分不起訴。

《聯合報》政治組高姓副主任在2023年7月12日撰寫「南海會議確曾觸及生物戰劑議題」報導，並附上4張「南海工作會議紀錄」翻拍照片，指出2022年6月23日，時任行政院長蘇貞昌曾召開會議，邀集國防部、衛福部、農委會舉行「南海工作會議」，會中國防部發言：「依美方要求我國研發生物戰劑能力，規劃設置新建生物安全第四等級實驗室(P4)，本部已完成規劃」。

報導並指會議主席(蘇貞昌)答覆：「建置生物安全第四等級實驗室及發展無人機系美方之要求，總統非常重視本案，請國防部務必依進度管制執行，以提升我國防能力」，報導依出，立刻遭總統府、行政院以及美方否認，當時民進黨立委參選人吳崢、謝佩芬也在律師陪同下，前往台北地檢署告發《聯合報》涉犯《刑法》偽造公文書罪。

撰稿的高姓副主任辯稱，會議記錄是他認識多年且信任的朋友拿給他的，朋友只說來源是政府部門工作的另名朋友提供，但無法透露身分，高男表示基於保護消息來及新聞倫理，不方便透露友人身分，但過去友人提供的消息都很正確，所以他很信任。

檢察官函詢相關政府單位，發現行政院在2022年6月23日的確有召開行政院會，但當天並沒有「南海工作會議」，也沒有會議記錄，國防部、衛福部、農業部也都沒有派人參加該次不存在的會議，且報導刊載的會議紀錄格式，與行政院所訂的專案會議紀錄要有時間、地點、出列席人員等標準格式不符，而造假的會議記錄中提到「坦克」、「本黨」都不是國軍常用的軍語或發言詞。

雖然高姓副主任在報導前，曾兩度向國防部軍事發言人查證，當時發言人回應「本部第四級實驗室主要是針對傳染性疾病之病原進行偵檢、防護及治療為主」、「美方協助規劃審查之傳聞非屬事實」。但檢察官發現，高男始終沒有把手上握有的會議紀錄翻拍照片傳給軍事發言人辨識確認，查證不夠充分、周全。

檢察官認為，高姓副主任因為信任自己的消息來源正確性，且事先有向軍方查證，並在報導中刊登相關部門的回應，雖然針對會議紀錄的真偽查證有疏失，但也不能因此就認定高姓副主任主觀上有登載不實或行使偽造公文書的犯意，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。