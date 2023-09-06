北市立委難八仙過海？　蔣萬安評：2困難、1複雜、5穩定

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

距離2024年大選還有4個月左右時間，針對台北市的立委選情，台北市長蔣萬安6日接受媒體人黃暐瀚廣播專訪時分析，「2區困難、1區複雜、5區穩定」，大同士林、士林北投困難，中正萬華複雜，中山北松山、大安區、文山區、內湖南港區、松山信義相對穩定。他認為，選舉不到最後一刻很難預估到底是會贏還是會輸，基本上都應該抱持戒慎恐懼，然後拼搏到最後一刻。

蔣萬安說，在台北市艱困選區就是大同士林、士林北投，相對比較艱困，特別是游淑慧的大同士林，看得出來游淑慧是很有戰鬥力，而且有熱忱希望能夠服務地方，而且在很多議題上可以針對在地民眾提出來，「所以我覺得還是有力拼的機會，雖然非常困難，但我覺得可以選得漂亮」。

至於爭執不休的中正萬華選區，蔣萬安說，這區是比較複雜，所以當然需要整合，在地幾位議員非常優秀。蔣說，相關的提名還有包括協調溝通，相信黨中央會有通盤整體考量，絕對不只是說單一選區，要綜觀包括整個台北市，甚至這次整體立委選舉的考量及規劃，「所以當然我會再跟黃呂主委來看看甚至黨中央，但現在既然已經確定提名人選，我想我們當然全力支持」。

至於「本命區」中山北松山將由王鴻薇接下，蔣萬安說，其他這幾個區，包括中山北松山，「目前看起來當然都還是穩定，但絕對不能掉以輕心」；他認為，這次選舉又是總統大選，整體選舉的氛圍、氣勢是很重要，接下來還有不分區名單，都會是影響整個大選結果的因素。

最後，主持人總結，蔣萬安認為北市立委選舉是「2區困難、1區複雜、5區穩定」，大同士林、士林北投困難、中正萬華複雜、中山北松山、大安區、文山區、內湖南港區、松山信義穩定。蔣萬安也強調，不會用「穩上、很強」的字眼，畢竟選舉最怕被說穩上。