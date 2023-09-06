中華民國元素！蔣萬安國慶主視覺「紅藍白」　鼓勵穿國旗衣＋慢跑拿禮物

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國慶籌備委員會4日公布國慶主視覺，將雙十國慶英文名訂為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」，引發國民黨批評；台北市政府每年依慣例也會舉辦升旗典禮，台北市長蔣萬安5日掛保證，北市活動一定有中華民國。台北市民政局長陳永德透露，此次所有佈置都將以「紅藍白」3色做發想，並鼓勵民眾進行國旗相關穿搭。

台北市政府過往慣例，早上在市府前廣場舉辦升旗典禮，而前台北市長柯文哲上任之後，於2015年開始年年發放免費的「嗡嗡包」，吸引眾多民眾、支持者搶領，進而加強民眾對於北市府升旗典禮的印象。但台北市長蔣萬安上任後，決定「柯規蔣不隨」，不再發放嗡嗡包，並以野餐、市集方式討論與策劃。

面對總統府升旗典禮的主視覺公布，且英文名稱不再有中華民國，引發國民黨人士批評，國民黨總統參選人侯友宜更直言，「我們的國家是中華民國，政府不該帶頭遺忘，甚至刻意抹滅！」蔣萬安5日上午受訪時透露，北市府的升旗活動中，一定會有中華民國。

針對台北市政府今年的升旗活動規劃，台北市民政局長陳永德受訪時表示，此次主題就是「慶祝中華民國國慶」，搭配國慶的紅藍白3色元素，所有佈置都以「紅藍白」3色作為主視覺與發想，現場也會進行國旗佈置，以及鼓勵民眾穿國旗相關穿搭，預計9月下旬記者會正式對外公布。

至於主視覺「紅藍白」如何呈現？陳永德說，向機關首長、市議員發放的邀請函，全部都會有「紅藍白」國旗主視覺元素，而民眾的電子邀約卡中，也同樣有此3元色；而過往柯市府時代，儘管市府2側會升起16面國旗，但重點幾乎都被「嗡嗡包」取代，今年預計舉辦慢跑、市集活動，以歡樂氛圍慶祝國慶日。

陳永德透露，此次預計用「台北通」APP開放民眾報名參加慢跑，名額約為3500人，而慢跑區域則位於台北市政府周圍，並且繞行3圈，全程約3公里，成功報名且慢跑完畢者，則可以領到擁有「紅藍白」國旗元素的「運動用品」小禮物，詳細內容與開放時間待9月下旬召開記者會對外公布。