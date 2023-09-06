蔡總統與史瓦帝尼國王　見證簽署婦女創業等3文件

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

文／中央社記者溫貴香姆巴巴內市5日電

總統蔡英文當地時間5日飛抵非洲友邦史瓦帝尼，隨即與國王恩史瓦帝三世舉行元首雙邊會談，並見證台史簽署婦女創業小額信貸循環基金、高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市與興建戰略儲油槽等3份文件。

今年是台灣與史瓦帝尼王國建交55週年，亦是史瓦帝尼獨立建國55週年，總統蔡英文於台北時間5日率團，搭乘專機赴史國進行4天國是訪問；抵達後，首場活動是與國王恩史瓦帝三世（Mswati III）舉行元首雙邊會談，隨後共同見證台史簽署3份合作文件。

這3份文件分別為，第1份文件由經濟部長王美花與駐史瓦帝尼大使梁洪昇、史國經濟企畫暨發展部長吉納（Tambo Gina）及史國駐台大使蒙西比（Promise Msibi）簽署「婦女創業小額信貸循環基金」；第2份是高雄市長陳其邁與史京市長Vusi Tembe，簽署「高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市協定」；第3份是海外投資開發股份有限公司（OIDC）總經理鍾家富與史瓦帝尼國家石油公司（ENPC）執行長Nhlanhla Dlamini，簽署合作備忘錄。

王美花在簽署儀式後受訪表示，婦女賦權是外交部於2020年啟動的重要計畫，涵蓋協助開發中國家婦女學習經商、財富安排、數位等內容；第一期計畫至今年結束，共培訓5000人，此次簽署備忘錄代表會接續計畫，啟動第2期合作案。

第2份文件是由台灣的海外投資開發公司（OIDC），以「總承包」模式協助史國興建戰略儲油槽。王美花說，史國期盼能興建一座至少有30天存量的戰備油槽，簽署意向書就是由OIDC做統包工程，後續進入工程細項規劃，未來才可再往興建方向走。

至於高雄市與姆巴巴內市締結姊妹市協定，陳其邁受訪表示，史國ICT部長與衛生部長今年7月曾造訪高雄，針對智慧農業、智慧交通、智慧醫療等進行交流，史瓦帝尼目前正大力推動ICT產業與中小企業轉型，高雄的經驗可促使雙方擴大交流。

陳其邁說，他此行另一重點是教育文化交流，高雄義守大學醫學院學士後醫學系外籍生專班專收外籍生，已有史國學生畢業返國行醫，而外交部也有提供名額給史國學生，在中山大學、文藻外語大學等學校就讀，兩國距離雖很遠，但城市治理經驗對台史雙方都有幫助。

至於颱風對高雄造成的影響，陳其邁表示，出訪前曾到六龜山區、茄萣區視察災損情況，還有一些水利設施必須改進；他說，「離開還是放心不下」，5日下午發生地震後，也立即詢問高雄受損狀況，追蹤最新狀況。