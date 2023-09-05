嘉義5.5地震狂搖　最晃民雄驚傳「圍牆倒塌」紅磚碎滿地

▲嘉義5.5地震，讓民雄「圍牆倒塌」紅磚碎一地。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、趙蔡州／嘉義報導

嘉義縣新港5日下午5點30分發生規模5.5地震，最大震度為5弱，出現在嘉義市及嘉義縣民雄。由於地震造成劇烈搖晃，震度最強的民雄鄉因此出現民宅「圍牆倒塌」災情。

嘉義縣5.5地震發生後，民雄鄉山中村傳出有民宅「圍牆倒塌」，曝光的照片可以看見，倒塌的紅磚圍牆旁邊就是柏油路面，現場磚頭碎片散落一地，所幸倒塌當下沒有人在現場，所幸沒有人員受傷。

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▲居民找來機具把倒塌的紅磚碎片排除。（圖／記者翁伊森翻攝）

這次地震也造成台鐵彰化花壇到台南善化區間等震度較大的區域有多輛列車減速慢行，高鐵有2列車一度暫停行駛，嘉義縣市的居民更紛紛收到國家級警報，有網友在臉書回報，「先有地鳴，才有警報，才有地震」、「嘉義真的晃好大」、「搖超大超可怕」。

氣象局地震測報中心代理主任吳健富表示，除了本次地震外，嘉義該地區8月16日、8月26日、8月31日也曾分別發生規模4.0、3.8、4.5淺源地震，地震發生在破碎位置，把這幾年能量釋放，地震深度都是比較淺，都20公里以內，民眾感受會比較強烈，未來二周不排除有規模4到4.5淺源地震發生。

至於是否與梅山斷層有關，吳健富表示，這次地震的震央離梅山斷層還有一段距離，但有學者認為梅山斷層有延伸到新港這位置，這是學術上研究，尊重學者看法，是否延伸到這邊還是要密切觀察地震頻率研判。

