台灣第一場文資ESG永續論壇　頂新和德邀產學界共議合作新未來

▲上午與談的講者與現場貴賓合影。（圖／頂新和德文教基金會提供）

生活中心／台北報導

頂新和德文教基金會上週六(9/2)於台北松山文創園區舉辦「2023文化資產論壇ESGX文化資產 ─ 企業與文化資產永續的跨界對話」，邀請美國、馬來西亞與國內的專家學者，以及經營文化資產、老房子的企業代表分享實務經驗，共同針對文化資產的經營管理及ESG永續的議題進行精彩對話。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期致力於文化資產保存，透過舉辦文化論壇邀請國內外專家學者共同關注文資保存議題，今年活動邁入第五屆，這次論壇於松山文創園區舉辦，即使颱風來臨，仍有上百位民眾到場參加，其中不乏文化資產經營者、地方創生業者、建築師事務所，以及有意投入文化資產保存經營的企業代表蒞臨。

▲現場民眾欣賞企業經營的文資空間簡介說明。（圖／頂新和德文教基金會提供）

論壇主題分為ESG與文化資產保存、企業與文化資產永續，以及文化資產活化經營，邀請到文化資源學系副教授榮芳杰、KPMG安侯建業聯合會計師事務所協理侯家楷、美國查爾斯頓學院藝術與建築史副教授Barry Stiefel分享，以及誠美社會企業董事長陳百棟、時藝多媒體董事長黃文德、鴻梅文創志業執行長陳添順、馬來西亞檳城古蹟信託會主席林玉裳、台灣電力公司資深專業管理師李建平與頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩。並分別由臺北藝術大學建築與文化資產研究所所長江明親及榮芳杰主持。

首先主講的榮芳杰表示，文化資產完成修復，後續的經營管理才是關鍵所在，以ESG創造與企業的新合作模式，發揮文化資產價值，是後續可以深化的議題。侯家楷則提到，文化資產在永續議題中，被關注的比例相對較低，因此如何讓更多人看見文化資產在社會層面的價值，擴大關注層面，是文化資產經營者要努力的方向。來自美國的Barry Stiefel教授居住在南卡羅來納州的查爾斯頓，他表示，永續議題在當地甚少被討論，但氣候變遷、社會都市化的影響都已經危及經濟及文化資產的發展，因此ESG作為改變現況的一種途徑，值得我們創造各種可能。

下午的場次則邀請到文化資產活化經營的企業代表分享實戰經驗。陳百棟認養祖厝台南市定古蹟「陳德聚堂」，以此展開空間場域的藝文實驗，注入青年創意和藝術創作行動，創造古蹟活化的嶄新可能。黃文德則從時藝多媒體長年的藝文策展經驗談起，基於共享共有共創的理念，切入文化資產經營，成功打造如一號糧倉的藝文空間。他強調，「歷史可能被竄改，但建築不會」，將老建築做為認識過去的一扇門，用藝術和多元體驗成為民眾的媒介。陳添順則從自身科技業背景談起，以大新竹地區的老屋經營開啟新事業版圖，至今已有6處據點，且持續增加中，儘管他坦言目前尚未損益平衡，但透過內容的經營，相信這些空間逐漸孵化能展現影響力，為新竹地區帶來豐富深刻的人文體驗。

來自馬來西亞的林玉裳也分享檳城古蹟信託會(PHT)與企業合作的經驗，從地緣關係尋求相關企業的支持，修復有形文化資產，也推動非物質文化遺產傳承人獎、傳統手工藝傳承等計畫。除了私人企業，國營事業的台電公司也累積超過百年的產業文化資產，主講的李建平提到，台電特地成立文化資產保存運維專案工作小組，除了保存、研究外，也將社會溝通列為目標，推動典藏研究、教育推廣工作，打造台電文化資產品牌。

▲頂新和德文教基金會副董事長陳慶浩分享成美公堂的修復歷程。（圖／頂新和德文教基金會提供）

頂新魏家修復永靖魏成美公堂，肩負歷史建築的技藝傳承與保存經營使命。陳慶浩表示，成美公堂的修復工程以傳統營建概念的「雇工購料」方式進行，歷時7年完成修復，在經營上朝向SDGs的方向，打造凝聚家族、文化保存、教育推廣與行銷永靖的四大終極目標，期待在ESG的國際趨勢下，為地方社會、環境創造產業共榮。

主持與談的榮芳杰表示，ESG在臺灣各界有許多討論和研究，但未曾與文化資產的角度切入，今天的活動是第一場以文化資產與ESG為主題的論壇活動。他期待藉由這場活動拋磚引玉，讓更多企業能投入永續資源，也希望政府能有相關政策的調整，為文化資產及ESG開啟更多可能性，引導文化資產保存經營新方向。