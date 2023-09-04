【廣編】蔡司打造全台首座鏡片鋼雕光廊　北中南快閃活動闖關抽5千元折價券

▲蔡司推廣年度光的循環分享計畫，宣傳永續與視力保健。

圖、文／德國蔡司提供

光學巨擘德國蔡司集團秉持「Seeing beyond-突破眼界 超越極限」的企業文化精神，宣布將推廣年度ESG「光的循環分享計畫」，攜手榮獲國際肯定的剪紙藝術家—楊士毅，打造全台首座蔡司”光之祝福”鏡片鋼雕裝置藝術。蔡司光廊全台巡迴系列活動，首站於台北信義香堤大道廣場開跑，9/2～11/12北、中、南活動期間參與現場闖關活動，還有機會獲得最高5,000元配鏡折價券！

根據世界衛生組織全球視力報告指出，全球每一年有50萬的新增失明人口，平均每1分鐘有一位孩童失去視力。蔡司視力保健部門於今年4月起響應中山醫學大學附設醫院，所發起的友邦國家弱勢族群的眼鏡捐贈活動，至今已捐贈出100副兒童眼鏡、100副老花與成人眼鏡，醫療與視力矯正受惠人數逾400人。下半年度將持續開展「光的循環分享計畫」公益捐贈，鼓勵民眾到全台蔡司光廊快閃活動與全台蔡司合作眼鏡店，捐出家中不合「視」宜的鏡片。

9/2～11/12週末活動現場，民眾不僅可免費體驗黑科技蔡司3D中心定位儀，獲得個人化配鏡精準數據，還可至蔡司優視力專家攤位參與闖關活動，有機會獲得限量的蔡司指定通路配鏡折價券$5,000（共5名）及其他好禮。

蔡司光廊巡迴快閃活動場次：

9/16～9/17高雄巨蛋、10/14～10/15新光三越台南新天地、 10/28～10/29竹北遠百、11/11～11/12 台中三井LaLaport購物中心。