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黃、毒都在那！網友狂酸高雄85大樓「廢到笑」　警曝最新措施

▲高雄八五大樓被網友酸「黃毒都在那」，所以苓雅分局機動派出所進駐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄八五大樓被網友酸「黃毒都在那」，所以苓雅分局機動派出所進駐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

矗立於高雄港邊的85大樓是當地的知名地標，1997年完工、1999年投入營運後曾風光一時，但近年該樓不但房價低迷，甚至成為社會治安死角。一名網友好奇詢問，「沒人有發現，高雄85大樓都不知道用途是什麼嗎」、網友熱議表示為「黃毒都在那」，不過對此苓雅分局回應：「迎接亞洲新灣區，機動派出所進駐，高雄地標蛻變ing。」

原PO在批踢踢表示，台北101完工前，高雄85大樓是全台第一高樓，然而他對85大樓的認知也只知道「很高」，完全不知道大樓內部有什麼功用，「觀光不會去那裡，住宿也不會住那裡，現在連辦公的人也沒有去那裡，整棟樓放在那個地方不發展，根本就整個廢到笑啊。」

貼文一出立刻引發網友熱議，許多人紛紛解釋該樓的現況，「85一堆非法日租套房」、「不是已經變高雄無限城了嗎，龍蛇混雜，賣的、吸毒都在那」。還有網友說，「剛剛路過，外面就有警車亮燈待命」、「龍鳳大樓」、「高雄最大樓鳳集散中心啊」、「高雄人都知道裡面是幹嘛，但會讓人臉紅，不能說的秘密」。

▲高雄八五大樓被網友酸「黃毒都在那」，所以苓雅分局機動派出所進駐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄八五大樓被網友酸「黃毒都在那」，所以苓雅分局機動派出所進駐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄85大樓自母公司東帝士集團2001年解散後，留下非常複雜的產權與財務糾紛，導致大樓的營運愈來愈困難，後來雖然有民宿、日租套房業者進入經營，但近年在疫情、景氣不佳影響下，大樓依然持續沒落，近年更成為不法份子的聚集地，樓內吸毒、性交易、囚人勒贖等社會事件頻傳。

對此，苓雅分局表示，85大樓俯瞰高雄港灣，週邊緊鄰高雄流行音樂中心、高雄港旅運中心、鹽埕駁二特區及亞洲新灣區等觀光旅遊景點，近年來市府大力宣傳觀光與招商，國際豪華郵輪旅客及國內旅遊蓬勃發展，企業公司行號陸續進駐，帶動旅遊、出差洽商人潮眾多，住宿需求與日俱增。

苓雅分局為確保觀光、洽商住客旅宿環境安全，「除持續落實家戶訪查與旅宿業住客管理，並配合市府相關局處提升聯合稽查實施密度。另聯繫大樓管理委員會及住戶業主，加強社區自主管理，並經請求溝通協調，將規劃機動派出所警力進駐85大樓12樓旅運大廳，機動盤查過濾可疑出入分子，以維護住客安全、淨化住宿環境品質，期能藉由警民合作，共創安全與舒適的旅宿環境。」

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