公司在台北！新人「戶籍高雄」要颱風假他傻了　勞動部答案曝

▲新人說「戶籍高雄」要放颱風假。（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

海葵颱風襲台，昨（3）日台中以南等14縣市宣布今日停班課。就有北部上班族表示，明明公司在台北，一名到職沒多久的新人卻打電話，一早就要請颱風假，因為「戶籍在高雄」，讓他聽了超傻眼、直呼誇張，話題引發議論。

有網友上午8點左右在PTT的Gossiping發文，說他收到新人請假，稱戶籍在高雄，所以要放颱風假，還強調不可以扣全勤獎金，因為颱風假本來就不支薪。新人的要求一出，原PO傻眼不已，因為公司「在台北」。但貼文一出，疑似是因掀起論戰，貼文似乎已遭刪除。

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不過，就在7月底，也曾有網友問卦，若戶籍地停班課，自己在外縣市能不能放假？「我戶籍在南部啦！如果南部停班停課，我在北部上班，這樣能放颱風假嗎？」就有人吐槽，「居住地和上班地，誰管你戶籍啊」、「跟你老闆講」、「你可以放假，但是老闆可以不給你薪水」、「你自己放一放不就行了」、「那這樣大家戶籍都放蘭嶼不就好了？」

事實上，根據勞動部說法，颱風來襲時，「工作地、居住地或上班必經途中」任一轄區首長已通報停止上班，勞工可基於安全考量可選擇不出勤，針對未出勤者，雇主宜不扣發工資，也不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補工作、扣發全勤獎金、解僱或其他不利處分。