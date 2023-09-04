不只中友、LaLaport湧車潮！他曬照：新光三越整路段塞爆啦

▲有人貼出台中新光三越車潮照。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

海葵颱風來襲，台中市今（4）日停班、課，但截至11時左右，市區僅出現零星雨勢，甚至一度無風無雨。就有網友上午11點20分左右，在PTT貼出一張照片，指出台中新光三越路段「塞爆了」，「似乎很多人選擇去新光三越度過颱風假，整個路段塞爆啦！」

這位網友在PTT的Gossiping板爆卦，「台中新光三越 塞爆了」，查看Google Maps，台灣大道三段上確實湧現車潮，接近新光三越台中中港店、台中大遠百的路段，呈現橘色至深紅色。排隊照一出掀熱議，「好市多應該也塞爆吧」、「天氣看起來很適合郊遊XD」、「颱風天就是要去百貨公司啊」、「地比台北還乾。」

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▲百貨公司旁多路段呈紅色。（圖／翻攝自Google Maps）

不過，也有人表示，「平常上班日排隊比這長」、「那一段每天晚上都馬會塞」、「這邊平常就塞了」、「平日本來就有很多人潮，你這叫塞爆？」「這好像是假日日常捏」、「這程度日常而已吧」、「這不是那附近的塞車日常嗎？」「台中的日常好嗎？每次那條路都嘛塞」、「新光大遠百塞起來不只這樣，會一路塞上去國道一號。」

稍早，本站記者實際前往中友百貨觀察，約10時40分左右，現場就有不少民眾在外頭喝咖啡、等逛街，也有長輩帶著孫子前來，停車場前有大約10台車等候，三民路上無風無雨，地面也僅有少數積水。

除了中友百貨，位在東區的LaLaport南北館亦出現排隊車潮，2館周圍一整圈皆有等候入場的車輛，目測至少50台，11時左右，附近只有輕微風勢、雨勢，也不需要撐傘，不少家庭客、情侶以及學生度過，甚至有遊覽車團前來在此停留吃午餐。

▼中友百貨出現排隊車潮。（圖／記者許權毅攝）