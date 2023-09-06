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紀念姊妹市20週年　新竹市、岡山市策劃學生攝影交流展

▲新竹市長高虹安前往共賞攝影展優秀作品及20週年紀念照。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安前往共賞攝影展優秀作品及20週年紀念照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

紀念新竹市和日本岡山市締結姊妹市20週年，今年6月新竹市政府舉辦「水寶寶•綠寶寶環遊新竹市之旅」攝影活動，由竹市15所國高中生，陪伴岡山市2隻可愛吉祥物水寶寶與綠寶寶遊覽新竹景點，並用鏡頭紀錄下同遊時刻，兩市更規劃一場學生攝影交流展，於岡山市政府1樓國際交流角展出，推廣雙邊城市觀光。新竹市長高虹安5日與岡山市長大森雅夫，及新竹市議員、岡山市議員們前往共賞攝影展優秀作品，日本當地的岡山市議員大讚新竹市學生的攝影技巧及創意，並肯定雙邊城市推廣教育及觀光的交流成果，深獲日本當地民眾好評。

高虹安表示，市府團隊相當重視教育方面的國際交流，今年6月22日由竹市國高中生帶領岡山市兩位吉祥物環遊新竹，一同品嘗美食、參觀名勝古蹟，並拍下同遊的溫馨時刻，於7月31日前投稿至竹市府，並選出25件初審攝影作品於岡山市政府展出，透過兩市攜手策展，將竹市的美景、熱情和友善呈現給岡山市民，不但可以推廣新竹市各地景點，更讓兩市關係更加鞏固，友誼在雙向交流中不斷深化。

岡山市長大森雅夫表示，感謝竹市府規劃如此有意義的台日攝影展活動，岡山市府也將從中25件初審作品中，選出3件卓越優秀作品，並頒贈學校岡山市的吉祥物「水寶寶、綠寶寶」玩偶，深化兩地教育文藝合作情誼，也期待未來能有更多教育面上的合作機會。　

教育處指出，透過玩偶吉祥物的趣味方式，讓學生們更深刻地了解彼此城市的魅力與特色，更培養學子們的國際視野和跨文化交流能力，25件作品將在10月2日至6日，於岡山市政府1樓國際交流角展覽；此外，岡山市府國際課SNS（社群網站）也將介紹攝影展相關資訊，讓更多市民認識這場特別的文化交流活動。

教育處補充，與日本岡山市締結姊妹市以來，竹市每年暑假積極辦理兩地學生交流活動，促進雙方城市間的友誼，未來將持續透過活潑與生活化的方式，提供學生們國際交流的機會，促進兩地的學生能認識愛護彼此的家園，讓學子們身歷其境地感受彼此文化。

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