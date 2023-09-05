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好市多「2023日本必買神物」緊急補貨！網讚洗完回不去，絕對必搶

▲▼好市多「日本必買神物抵台」一上架秒殺。（圖／資料照）

▲許多人日本旅遊的必買清單-Melano CC 酵素深層清潔洗面乳，好市多先前熱銷秒殺，近期終於補貨上架。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

國門大開台灣人瘋出國旅遊，台日航線更是班班客滿，尤其許多人喜歡在旅遊時，大肆採購補貨，像是品質優良、口碑爆棚的藥妝保養、日用品及小家電等，幾乎都會出現在日本旅遊必買清單中，畢竟再怎麼愛去日本，也不可能天天都出國，當然要把握機會把好物通通帶回家。然而，近日有網友在「Costco好市多商品經驗老實說」社團中，分享自己在日本因行李箱爆滿，忍痛沒買的一款洗面乳，竟然在好市多看到，引發網友討論。

▲▼好市多「日本必買神物」緊急補貨了。（圖／翻攝自FB）

▲多次有網友在討論社團分享討論度爆表，造成好市多貨架被掃光，近期再次補貨到。

一名網友在討論區分享：「先前去日本因為扛了小V鍋行李爆炸，只好忍痛放棄它，今天竟然被我遇到補貨！」，「泡泡很綿，洗完很舒服～老公說粉刺和黑頭的粗粗感都不見了！大力推薦！」網友分享的這款洗面乳指的就是「Melano CC酵素深層清潔洗面乳」，不僅是日本熱賣第一名洗面乳（註），累積銷售至今已超過七百萬瓶，還是網友大力推薦2023最新日本必買清單，之前在好市多一上架就被大肆搶購而缺貨。近期終於再度補貨上架再度掀起討論，釣出許多同好，不少網友紛紛跳出來分享自己的使用經驗：「在日本購入覺得不錯洗，洗完也不會太乾～」、「上次有買有趕上特價，直接買一年份12組，真的很好洗，先蒸一下臉等毛孔都開之後洗，洗完粉刺都會不見」、「真的很好洗啊，而且天天洗臉還真的會變白，皮膚真的變好」、「我也是敏感肌，我用了很好用，洗完不緊繃，很舒服」、「行李空間的確要留給價差更大的阿」。

▲▼好市多「日本必買神物抵台」一上架秒殺。（圖／翻攝自FB）

這款被網友暱稱為「樂敦CC」的Melano CC，其實是日本樂敦製藥旗下的保養品牌，過去Melano CC以維他命C美白精華大受歡迎，常常被網友列入日本必買清單，好市多也有販售，如今新推出的「Melano CC酵素深層清潔洗面乳」是日本市場第一支軟管狀酵素洗面乳，不僅掀起日本藥妝店酵素洗面乳大熱風潮，在台灣也累積不少忠實粉絲。

事實上，酵素洗顏類產品長期以來一直是許多愛美女性的必備聖品，從日本推出就爆紅延燒至台灣，酵素可以深層清潔毛孔和黑頭粉刺，非常適合台灣超濕熱的氣候，有效改善粗糙易出油問題，讓皮膚更光滑透亮。

這支酵素洗面乳只要加一點點水即可搓出綿密細緻的泡泡，而且洗完肌膚會有咕溜咕溜的清爽滑順觸感，不會有緊繃乾澀的感覺。不僅平價好入手，比過去流行的粉狀酵素洗顏更加方便使用，而且還有淡淡的柑橘香氣，難怪一推出就獲得各大日本美妝雜誌編輯和消費者的愛用推薦，短短8個月締造高達20億日元的銷售奇蹟，可說是2023日本最火紅的的洗面乳了。

▲▼好市多「日本必買神物抵台」一上架秒殺。（圖／資料照）

▲酵素洗顏日本台灣都愛！前往好市多採買日用品時順便帶一組，去日本旅遊即可省下時間和行李空間。

Melano CC的魅力讓許多網友大力推薦，並呼朋引伴揪團購一起分享，現在只要走一趟好市多就能輕鬆買到，不用再麻煩找代購或私訊。下次日本旅遊打算購買藥妝前，建議可以先在台灣找找，如能直接在台灣買到就不必為了到日本買齊東西而煩惱，如此一來不但行李不會超重，還能省下找貨帶貨時間，畢竟出國旅遊時間寶貴，省下的時間空間更能盡情探索日本的美景和文化，留下難忘的旅遊回憶。

註：日本INTAGE株式會社於2022/7/1-2023/6/30期間,SRI+調查之銷售資料顯示，Melano CC維他命C酵素深層清潔洗面乳為洗卸品類銷量第一

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關鍵字：

COSTCO好市多樂敦CC酵素洗面乳

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