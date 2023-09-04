吳淡如36萬粉專又消失！才喊高抬貴手別惡意檢舉　出手申訴內幕曝

▲吳淡如（右）的其中一個臉書粉專無預警遭停權；左為會計師艾蜜莉。（翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

吳淡如早前因將「AI繪圖」稱是自己的「電腦繪圖」作品遭炎上，一度讓自己原本擁有36萬粉絲的臉書粉專被消失，疑是因為檢舉，她曾道歉「請貴手高抬」，沒想到如今慘事重演。

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吳淡如粉專「吳淡如」擁有36萬粉絲，今（4）天一早傳出粉專無預警遭停權的消息。據《三立》報導，對此吳淡如已向臉書申訴，正在試圖把帳號給救回。至於停權的原因？則要等待官方的回應說明；之前臉書粉專遭撤，她馬上搶救回來也公開希望有心人士別再惡意檢舉。

「再次誠懇跟各位大德道歉，就請您不要再繼續下去，我個人沒關係，非常願意自我反省和檢討，的確有待改進，但我有家人、同事需要保護，請不要傷及無辜。」當時吳淡如如此哀號，認為很多人權益因此被影響，包括禮物送不出去等等。

近來吳淡如捲入的其他風波則是遭史書華臉書發文「多年前曾訪問過權自立的弟弟權自強」，並且影射她「訪問性侵犯」，讓她氣得跳出來喊冤。吳淡如錄製影片氣道：「這本來也應該是老人家睡覺的時候了，可是剛剛發生一件事情，竟然有人要把我扯進一個性侵犯，我真的覺得我都快被氣到中風了！怎麼可能？」





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