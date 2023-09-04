　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吳淡如36萬粉專又消失！才喊高抬貴手別惡意檢舉　出手申訴內幕曝

吳淡如（右）的臉書紛紛又擾擾，36萬的臉書粉絲專頁蒸發後，又再度出手申訴了；左為會計師艾蜜莉。（翻攝臉書）

▲吳淡如（右）的其中一個臉書粉專無預警遭停權；左為會計師艾蜜莉。（翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

吳淡如早前因將「AI繪圖」稱是自己的「電腦繪圖」作品遭炎上，一度讓自己原本擁有36萬粉絲的臉書粉專被消失，疑是因為檢舉，她曾道歉「請貴手高抬」，沒想到如今慘事重演。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳淡如粉專「吳淡如」擁有36萬粉絲，今（4）天一早傳出粉專無預警遭停權的消息。據《三立》報導，對此吳淡如已向臉書申訴，正在試圖把帳號給救回。至於停權的原因？則要等待官方的回應說明；之前臉書粉專遭撤，她馬上搶救回來也公開希望有心人士別再惡意檢舉。

「再次誠懇跟各位大德道歉，就請您不要再繼續下去，我個人沒關係，非常願意自我反省和檢討，的確有待改進，但我有家人、同事需要保護，請不要傷及無辜。」當時吳淡如如此哀號，認為很多人權益因此被影響，包括禮物送不出去等等。

近來吳淡如捲入的其他風波則是遭史書華臉書發文「多年前曾訪問過權自立的弟弟權自強」，並且影射她「訪問性侵犯」，讓她氣得跳出來喊冤。吳淡如錄製影片氣道：「這本來也應該是老人家睡覺的時候了，可是剛剛發生一件事情，竟然有人要把我扯進一個性侵犯，我真的覺得我都快被氣到中風了！怎麼可能？」



更多鏡週刊報導
吳淡如又被偷用肖像賣盜版塑崩褲　消者費慘收到一堆罐頭
網紅左批吳淡如做錯又不認錯　右讚台灣人排護照守秩序
吳淡如2檔節目稱霸Podcast　打算懸賞黑粉感謝激勵

ET快訊
快訊／下班注意！19縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐
快訊／大人都在家…台中7歲女童9F墜樓
獨／啦啦隊女神揭微笑背後　「哥哥身亡」成永遠的痛
吃掉雙胞胎妹妹！　女嬰胃裡藏「死胎」
經典賽名將涉性侵！西武獅無限期禁賽　本人道歉了
星宇頭等艙開箱！　豪華內裝曝
4歲女兒太魯閣罹難　她2年後首見破碎車廂崩潰
颱風鴛鴦最快明生成！　日氣象廳預測路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

秒抓包！公車司機「1能力」超狂　她親身試過：上次就被罵了

明天收心上班！停班停課最新風雨預測出爐　

快訊／雨區擴大！19縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

吳淡如36萬粉專又消失！才喊高抬貴手別惡意檢舉　出手申訴內幕曝

每3天才洗1次頭！她回家後「1習慣」一票看傻　妹子愣：超怕被甩到

經過城隍廟！男突攔車「堅持送1盒豆皮壽司」　原因嚇壞外送妹

【廣編】保誠人壽MeWe幸福智造所　提醒「三明治族」先照顧好自己才能照顧好家人

打過來了？台南東區「颱風夜傳巨響」　目擊者揭真相：超大聲

強風吹落樹枝！台鐵2列新自強號集電弓受損　池上=台東雙向中斷

藍營批進口「巴西禽流感雞蛋」　農業部：符合檢疫規定

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

他用嗩吶演奏《分手快樂》　幫忙療傷成功逗笑路人XD

海葵雨彈炸高雄！多處淹水　路樹倒塌...警現場拉封鎖線

熊熊婚後首露面「放話生3胎」　沈玉琳邀上節目「現在少新鮮的老公」

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

秒抓包！公車司機「1能力」超狂　她親身試過：上次就被罵了

明天收心上班！停班停課最新風雨預測出爐　

快訊／雨區擴大！19縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

吳淡如36萬粉專又消失！才喊高抬貴手別惡意檢舉　出手申訴內幕曝

每3天才洗1次頭！她回家後「1習慣」一票看傻　妹子愣：超怕被甩到

經過城隍廟！男突攔車「堅持送1盒豆皮壽司」　原因嚇壞外送妹

【廣編】保誠人壽MeWe幸福智造所　提醒「三明治族」先照顧好自己才能照顧好家人

打過來了？台南東區「颱風夜傳巨響」　目擊者揭真相：超大聲

強風吹落樹枝！台鐵2列新自強號集電弓受損　池上=台東雙向中斷

藍營批進口「巴西禽流感雞蛋」　農業部：符合檢疫規定

18歲富少帶女友到普吉島度假！獨自下海玩水　離奇溺水亡

新加坡要發錢了！6歲及以下幼童戶頭進帳9500元　24萬人受惠

改善校園霸凌問題　先從建立校園信任文化做起

秒抓包！公車司機「1能力」超狂　她親身試過：上次就被罵了

明天收心上班！停班停課最新風雨預測出爐　

竹市府會勘藍線1區市區公車　研擬改善、積極輔導業者

浩子撕破衣服裸上身！地方媽媽「無視」侮辱性極強

快訊／雨區擴大！19縣市豪大雨特報　最新警戒區出爐

快訊／大人都在家…台中7歲女童9樓墜落　命危搶救中

「凱特王妃愛牌」聯名Paul Smith！郵差鎖扣包換上彩色條紋、多尺寸更實用

妹子電動步道上演喪屍　害阿嬤嚇到小跑步逃走

生活熱門新聞

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

兇猛海葵害伯朗大道「變伯朗大海」　萬人驚呆

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

公司在台北！新人「戶籍高雄」要颱風假他傻了

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

颱風天「忍淚幫老公設靈堂」　網鼻酸炸鍋：下地獄

海葵「轉圈圈」大南偏！外圍環流掃北北宜　鄭明典示警

快訊／國家警報響！海葵滯留打轉　18縣市豪大雨

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

更多熱門

相關新聞

十大傑出青年名單出爐！林昀儒入列

十大傑出青年名單出爐！林昀儒入列

第61屆十大傑出青年當選名單今（4）日出爐，預計本月17日於台中李方艾美酒店舉行頒獎典禮；名單中，可見在WTT阿拉木圖挑戰賽中，奪下男單冠軍的桌球好手林昀儒。副總統賴清德於今天的當選名單記者會中表示，國際青商在國際鏈結上也有很好的成果，除讓年輕人可以開拓視野，也讓國際社會看見台灣。

2024總統大選棄保方程式：3種可能性

2024總統大選棄保方程式：3種可能性

吳淡如航班被取消！重買同一班「要加幾千元」

吳淡如航班被取消！重買同一班「要加幾千元」

人妻嗆「孩子不是你的」！尪一驗DNA…2人都傻了

人妻嗆「孩子不是你的」！尪一驗DNA…2人都傻了

陸網紅肉身抵制日本AV！自拍影片送粉絲

陸網紅肉身抵制日本AV！自拍影片送粉絲

關鍵字：

吳淡如鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

兇猛海葵害伯朗大道「變伯朗大海」　萬人驚呆

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵襲台傳首起死亡案！台東男騎士殞命

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

公司在台北！新人「戶籍高雄」要颱風假他傻了

快訊／熊熊結婚2月懷孕當媽！

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

颱風天「忍淚幫老公設靈堂」　網鼻酸炸鍋：下地獄

更多

最夯影音

更多
颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面