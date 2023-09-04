十大傑出青年名單出爐！林昀儒入列　賴清德：讓國際看見台灣

▲「小林同學」林昀儒（右）入選本屆十大傑出青年；副總統賴清德（左）出席記者。（左圖總統府提供，右圖體育署提供）

圖文／鏡週刊

第61屆十大傑出青年當選名單今（4）日出爐，預計本月17日於台中李方艾美酒店舉行頒獎典禮；名單中，可見在WTT阿拉木圖挑戰賽中，奪下男單冠軍的桌球好手林昀儒。副總統賴清德於今天的當選名單記者會中表示，國際青商在國際鏈結上也有很好的成果，除讓年輕人可以開拓視野，也讓國際社會看見台灣。

第61屆十大傑出青年當選名單：

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◎科學及技術研究發展類：吳欣潔小姐／現職：國立陽明交通大學材料與工程學系所／教授

◎基層勞教類：王鵬傑先生／現職：莎士比亞烘培坊／創辦人

◎企業、創業及經濟發展類：洪一鈞先生／現職：敏鈞精密股份有限公司／總經理

◎醫學研究類：陳冠宇先生／現職：國立陽明交通大學生醫工程研究所／教授

◎社會服務類：陳景維先生／現職：維而洽整合行銷工作室／負責人

◎體育技藝類：林昀儒先生／現職：桌球場上最年輕國手

◎文化及藝術類：張逸軍先生／現職：仁山仁海藝想堂／負責人

◎公共行政類：呂象吾先生／現職：臺灣桃園地方檢察署／主任檢察官

◎農漁環保類：邱裕翔先生／現職：瓜瓜園／總經理

◎兒童、性別及人權關懷類：許書華小姐／現職：輔大醫院家庭醫學科／主治醫師

◎華裔青年特別獎：蔡鎮光先生／現職：LUMION電子產品貿易公司／企業銷售總監

賴清德今出席「第61屆十大傑出青年當選公布記者會」，對於媒體問及政治類問題，他一概微笑帶過，沒有給予回應。

賴清德在發表談話中，感謝傑出青年對於社會的貢獻，更重要的是傑出青年們克服種種困難，是社會青年的領班，同時也代表蔡英文總統感謝國際青年商會總會長率領的團隊，國際青商在台灣是1953年成立的，幾十年來，秉持著服務人群訓練治國的精神，發揮青年力量，結合社會資源，走入並改變社區。

賴清德提及，國際青商在國際鏈結上有著很好的成過，除了讓年輕人可以開拓視野也讓國際社會看見台灣，而1963年開始十傑表揚，秉持著青年雙手，服務人類的精神，是人類的希望，基本上也是要鼓勵青年能夠勇敢堅強，運用雙手，為國家為社會也為人民帶來希望；他最後特別感謝，61年來選拔出來的十大傑出青年表現優異、對社會貢獻特別大，因此利用記者會對這些青年表示敬意。

國際青商表示，十大傑出青年選拔活動由國際青年商會中華民國總會自1963年開始舉辦，迄今已61屆，今（2023）年由賴清德評審主委帶領各領域專業的評審，秉持嚴謹、公平、公正原則，進行初審、複審、決審產生11項類別，今年11位優秀青年獲選為61屆十傑；而第61屆十大傑出青年頒獎典禮將於本月17日下午2時在台中李方艾美酒店舉行。







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