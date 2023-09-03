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人妻賭氣嗆「孩子不是你的」！老公一驗DNA　結果讓2人都傻了

人妻與丈夫吵架，賭氣喊「孩子不是你親生的」，結果DNA驗出來，讓他們都傻眼了。（示意圖，PhotoAC）

▲人妻與丈夫吵架，賭氣喊「孩子不是你親生的」，結果DNA驗出來，讓他們都傻眼了。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

圖文／鏡週刊

一句賭氣的話卻成了驚人的真相！中國一名黃姓女子與丈夫婚後生下一子，家庭和樂融融非常圓滿，天使公婆也會主動來幫助他們照顧孩子，讓黃女減輕了很多負擔。不過隨著時間的推移，人夫對家庭的關心愈來愈少，有次黃女與他爭吵時，一時賭氣嗆「孩子不是你的！」人夫堅持驗DNA，結果卻讓2人都驚呆了。

根據綜合陸媒報導，黃女與丈夫擁有一兒，全家沉浸在幸福喜悅中，還視為這是上天賦予的福氣，在照顧孩子的過程中，公公婆婆也會主動協助，減輕黃女帶小孩的負擔。不過，隨著時間的推移，丈夫重心都在工作與社交生活，忽略了家庭的關注與和諧，黃女一人直獨自撫養孩子，內心感到相當委屈，而這些積怨已久的種種，終於在某次爭吵時爆發。

黃女當時在情緒使然之下，憤怒的告訴丈夫「孩子並不是你親生的」，雖然她當下立刻後悔拿孩子的身世開玩笑，但禍從口出，氣話已無法收回。丈夫聽聞後，堅持進行親子鑑定，不論黃女如何解釋，他都不願相信。而黃女本以為鑑定結果出來後，能還這件事情一個親白，豈料，報告結果出來後，讓黃女也驚呆了，因為孩子真的不是2人的親生兒子。

根據報導，這名孩子也並非黃女所生，這意味著孩子跟這個家庭無任何的血緣關係。這令人難以置信的真相讓他們深感錯愕，不知該如何面對這個事實，後來他們去醫院調查，才知道真相原來是他們抱錯了孩子。


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