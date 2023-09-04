　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／海葵走了風雨暫歇　南橫便橋預警性封閉提早解除

▲▼南橫通車 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲台20線南橫公路便橋高雄市桃源區勤和至復興路段便橋，今日中午提前解除封閉。（圖／公路總局三工處提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

海葵颱風逐漸遠離台灣，公路總局第三工程處稍早宣布，原本進行預防性封閉的台20線南橫公路便橋，高雄市桃源區93K至98K+700（勤和至復興路段）因山區風雨暫歇，今（4）日中午12時起解除預警性封閉，比原訂5日上午7時才開放通行的時程提早將近20個小時。

▲▼南橫通車 。（圖／記者陳宏瑞攝）

不過，三工處提醒，颱風過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，用路人還請提高警覺、小心通過。

ET快訊
熊熊人工受孕2次！　一聽成功懷孕叫出來
颱風假堆出垃圾山！沒品人監視器全拍了　最重罰6000
出軌車廂找到18塊遺骸！　遺留94件非車廂物品
國小男師HIV帶原多P約砲　8男伴也隱瞞病情
氣象主播報海葵…遭投訴「廢話太多」！　火大反擊：林北不爽改
梁云菲直擊「颱風重創後的綠島」：好多店毀了
風雨還沒停！海葵搖擺慢行　各地最新風雨時程出爐
中友、LaLaport湧車潮！他曬照：新光三越整路段塞爆啦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南1社區大樓住戶大會爆肢體衝突！夫妻與保全各自驗傷　

颱風夜大安森林公園驚見遛鳥俠！男大生一手撐傘一手摸嚇壞人

太魯閣出軌車廂尋獲18片遺骸　第1至第6節車廂今再尋獲8大袋物品

國小男師HIV帶原約砲判囚　8男伴隱瞞病情辯「不會傳染」下場曝

媽媽男友的麻吉是狼！女童在車上遭侵犯　勇敢揭過程

酒駕開奧迪R8吊牌2年　租車男恐遭索賠...業者提申訴有條件

快訊／海葵走了風雨暫歇　南橫便橋預警性封閉提早解除

強風狂襲！高雄前鎮路樹倒塌砸車　1男頸部受傷送醫

快訊／北市信義區「1男墜樓」！　臟器外露當場慘死

台玻員工病故　家屬頭七帶遺照拉白布條抗議！彰化勞工處回應了

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

海葵雨彈炸高雄！多處淹水　路樹倒塌...警現場拉封鎖線

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

海葵颱風3日凌晨觸陸　「降雨熱區」防超豪大雨

海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」　前後對比照曝光

台南1社區大樓住戶大會爆肢體衝突！夫妻與保全各自驗傷　

颱風夜大安森林公園驚見遛鳥俠！男大生一手撐傘一手摸嚇壞人

太魯閣出軌車廂尋獲18片遺骸　第1至第6節車廂今再尋獲8大袋物品

國小男師HIV帶原約砲判囚　8男伴隱瞞病情辯「不會傳染」下場曝

媽媽男友的麻吉是狼！女童在車上遭侵犯　勇敢揭過程

酒駕開奧迪R8吊牌2年　租車男恐遭索賠...業者提申訴有條件

快訊／海葵走了風雨暫歇　南橫便橋預警性封閉提早解除

強風狂襲！高雄前鎮路樹倒塌砸車　1男頸部受傷送醫

快訊／北市信義區「1男墜樓」！　臟器外露當場慘死

台玻員工病故　家屬頭七帶遺照拉白布條抗議！彰化勞工處回應了

桃園男打球後突頭暈冒冷汗　心肌梗塞及時搶救！鬼門關前拉回

中國公民誤闖「美軍敏感地點」上百次　官員憂涉間諜活動

《進擊的巨人》真人版？網紅造立體機動裝置飛簷走壁　網驚呆：超神

台積電漲9元收557　台股大漲145點來到16790點

快訊／TOYOTA發財車「推40萬24期0利率」！Town Ace產能上看2千台

台南1社區大樓住戶大會爆肢體衝突！夫妻與保全各自驗傷　

觀光客困綠島急求救：會餓死在這！　她驚見「電線桿被海葵扭斷」慘況曝

監管生成式AI　避免影響選舉公正性

熊熊人工受孕4症狀「曾經歷失敗」　一聽成功懷孕叫出來…預產期曝

三隻小豬怎配競爭力最大？　學者分析「侯柯配」需把握年輕選民

社會熱門新聞

海葵襲台傳首起死亡案！台東男騎士殞命

海葵狂虐高雄整夜！旗津網美聖地慘狀曝

彰化火車站前移工打群架　1死1重傷

宜蘭今正常上班課！上班族冒雨出門　灌爆林姿妙臉書

快訊／海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」

獨／三總30歲中尉女軍醫猝死

月薪20萬妻辭職顧家　夫竟偷吃她閨蜜

旅客身體不適亡故　長榮航空米蘭航班轉降亞塞拜然

即／海葵狂虐！高雄一夜6萬8千戶大停電

高雄水淹半輪胎　女駕駛受困求救

旗山美濃大停電！3萬6千戶摸黑熱爆

即／海葵強風吹斷竹南百年木麻黃　壓毀廂型車+路燈

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

國小男師HIV帶原約砲判囚　8男伴隱瞞病情下場慘

更多熱門

相關新聞

不只中友、LaLaport湧車潮　新光三越也塞爆

不只中友、LaLaport湧車潮　新光三越也塞爆

海葵颱風來襲，台中市今（4）日停班、課，但截至11時左右，市區僅出現零星雨勢，甚至一度無風無雨。就有網友上午11點20分左右，在PTT貼出一張照片，指出台中新光三越路段「塞爆了」，「似乎很多人選擇去新光三越度過颱風假，整個路段塞爆啦！」

蘇拉海葵接力橫掃　菲律賓暴雨2死1失蹤

蘇拉海葵接力橫掃　菲律賓暴雨2死1失蹤

招牌滿天飛「停電3小時」台東人：開門家就會被吹走

招牌滿天飛「停電3小時」台東人：開門家就會被吹走

海葵快速減弱！3縣市脫離暴風圈　最快今下午本島解除陸警

海葵快速減弱！3縣市脫離暴風圈　最快今下午本島解除陸警

台中幾近無風雨　中友、LaLaport湧排隊車潮

台中幾近無風雨　中友、LaLaport湧排隊車潮

關鍵字：

海葵風雨暫歇南橫便橋提早解除封閉

讀者迴響

熱門新聞

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

又有颱風！「鴛鴦」颱風最快明天白天生成　可能路徑出爐

韓公認完美情侶「交往7年」分手了！

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

兇猛海葵害伯朗大道「變伯朗大海」　萬人驚呆

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

海葵襲台傳首起死亡案！台東男騎士殞命

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

快訊／熊熊結婚2月懷孕當媽！

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

公司在台北！新人「戶籍高雄」要颱風假他傻了

海葵「轉圈圈」大南偏！外圍環流掃北北宜　鄭明典示警

更多

最夯影音

更多
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命
颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面