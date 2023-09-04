快訊／海葵走了風雨暫歇　南橫便橋預警性封閉提早解除

▲台20線南橫公路便橋高雄市桃源區勤和至復興路段便橋，今日中午提前解除封閉。（圖／公路總局三工處提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

海葵颱風逐漸遠離台灣，公路總局第三工程處稍早宣布，原本進行預防性封閉的台20線南橫公路便橋，高雄市桃源區93K至98K+700（勤和至復興路段）因山區風雨暫歇，今（4）日中午12時起解除預警性封閉，比原訂5日上午7時才開放通行的時程提早將近20個小時。

不過，三工處提醒，颱風過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，用路人還請提高警覺、小心通過。