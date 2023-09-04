陸女裝監視器驚見房東闖入！　拿她睡褲抹下體

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名女子在外租屋2年，近日從房間裝設的監視器畫面中看到，房東趁她白天上班時竟然潛入她房間，拿出她的睡褲磨蹭下體，嚇得她至今晚上都得開著燈睡覺。事件引起網友熱議，對於房東受到的處罰，網友也認為「太輕」，「老變態」肯定再犯。

▲房東擅闖小麗（化名）房間，拿她睡褲磨蹭下體。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，化名小麗的受害女子表示，房東將房間隔成8間出租，入住近2年的她最近懷疑房間有人進入，因為每次回家地墊總是被移動，於是在8月安裝監控攝影機，才抓到擅闖房間的人。

小麗表示，當時正在上班，監視器偵測到移動後，手機響起示警通知，她沒想到打開畫面一看，竟然是現年60歲的房東。房東進門後動作迅速老練，繞過床鋪拎起她睡覺時穿的短褲，接著脫下內外褲，將她的短褲放在下體不斷磨蹭，之後就隨手丟回床上。





▲▼小麗手機發出提醒通知，一看竟然是房東在她房間裡。（圖／翻攝微博）

小麗報警後有影片與短褲作為物證，房東也供認不諱，但檢方認為入侵住宅「情節較輕」，僅將房東行政拘留6日，罰款200元人民幣處理。房東出獄後回應記者來電，表示沒有要主動賠償受害者，若小麗想討賠償，可以上法院。

房東已經接受完處罰，但陰影卻仍籠罩著小麗的生活，她說看完監視器畫面後整個人都「麻了」，現在已經搬離當時的租屋處，但想起噁心過程仍會吃不下飯，每晚仍怕得必須開燈才能睡得著。她上網搜尋類似案例，追加賠償恐怕會香當豪耗時，但她還是想上訴。