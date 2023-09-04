　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸女裝監視器驚見房東闖入！　拿她睡褲抹下體

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名女子在外租屋2年，近日從房間裝設的監視器畫面中看到，房東趁她白天上班時竟然潛入她房間，拿出她的睡褲磨蹭下體，嚇得她至今晚上都得開著燈睡覺。事件引起網友熱議，對於房東受到的處罰，網友也認為「太輕」，「老變態」肯定再犯。

▲房東擅闖小麗（化名）房間，拿她睡褲磨蹭下體。（圖／翻攝微博）

▲房東擅闖小麗（化名）房間，拿她睡褲磨蹭下體。（圖／翻攝微博）

綜合陸媒報導，化名小麗的受害女子表示，房東將房間隔成8間出租，入住近2年的她最近懷疑房間有人進入，因為每次回家地墊總是被移動，於是在8月安裝監控攝影機，才抓到擅闖房間的人。

小麗表示，當時正在上班，監視器偵測到移動後，手機響起示警通知，她沒想到打開畫面一看，竟然是現年60歲的房東。房東進門後動作迅速老練，繞過床鋪拎起她睡覺時穿的短褲，接著脫下內外褲，將她的短褲放在下體不斷磨蹭，之後就隨手丟回床上。

▲▼房東擅闖小麗（化名）房間。（圖／翻攝微博）

▲▼小麗手機發出提醒通知，一看竟然是房東在她房間裡。（圖／翻攝微博）

▲▼房東擅闖小麗（化名）房間。（圖／翻攝微博）

小麗報警後有影片與短褲作為物證，房東也供認不諱，但檢方認為入侵住宅「情節較輕」，僅將房東行政拘留6日，罰款200元人民幣處理。房東出獄後回應記者來電，表示沒有要主動賠償受害者，若小麗想討賠償，可以上法院。

房東已經接受完處罰，但陰影卻仍籠罩著小麗的生活，她說看完監視器畫面後整個人都「麻了」，現在已經搬離當時的租屋處，但想起噁心過程仍會吃不下飯，每晚仍怕得必須開燈才能睡得著。她上網搜尋類似案例，追加賠償恐怕會香當豪耗時，但她還是想上訴。

ET快訊
快訊／熊熊結婚2月懷孕當媽！　37歲生日淚曬超音波照
「窗戶嘎嘎響」直接被吵醒！雙北上班族早起傻眼：風雨變好大
海葵狂虐高雄整夜！　「網美聖地」被摧毀了
海葵二度登陸！正式迴轉完畢　重新再出發
快訊／麗寶樂園、Oulet Mall宣布暫停營業一日
LIVE／海葵滯留「13縣市警戒」　氣象局最新說明
快訊／台中颱風假！新光三越、中友、廣三SOGO、Lalapo
海葵打轉影響時間拉長　今全台仍在「裙襬範圍內」
海葵襲台東！金曲歌手都蘭住家停電斷糧…2樓淹到1樓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸女裝監視器驚見房東闖入！　拿她睡褲抹下體

根本天使！前同事「電腦暗藏文件」　打開竟是超強外賣評分表

2023服貿會北京登場　富邦華一展示服務台胞新舉措

目睹爸爸家暴！　9歲女兒「1張紙條」讓媽媽淚崩

台舉辦「反介入的東亞和平運動」演講　呼籲遏止美日發動東亞戰爭

人妻賭氣嗆「孩子不是你的」！老公一驗DNA　結果讓2人都傻了

博士媽產後抑鬱帶孩信邪教　男嬰「全身佈滿505個針眼」遭虐死

「蘇拉」摧毀福建果農生計　大量柚子泡水遭沖走

70歲老伯衝火場變「黑面雕像」　手臂皮膚被燒掉一大塊

防颱奇招！陸12輛砂石車圍景觀餐廳　老闆撒9萬元直呼划算

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

智孝遭轟退出《RM》首曝光心情　在錫秒致電關心：下周更盡力就好！

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

海葵颱風3日凌晨觸陸　「降雨熱區」防超豪大雨

海葵雨彈炸高雄！多處淹水　路樹倒塌...警現場拉封鎖線

海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」　前後對比照曝光

陸女裝監視器驚見房東闖入！　拿她睡褲抹下體

根本天使！前同事「電腦暗藏文件」　打開竟是超強外賣評分表

2023服貿會北京登場　富邦華一展示服務台胞新舉措

目睹爸爸家暴！　9歲女兒「1張紙條」讓媽媽淚崩

台舉辦「反介入的東亞和平運動」演講　呼籲遏止美日發動東亞戰爭

人妻賭氣嗆「孩子不是你的」！老公一驗DNA　結果讓2人都傻了

博士媽產後抑鬱帶孩信邪教　男嬰「全身佈滿505個針眼」遭虐死

「蘇拉」摧毀福建果農生計　大量柚子泡水遭沖走

70歲老伯衝火場變「黑面雕像」　手臂皮膚被燒掉一大塊

防颱奇招！陸12輛砂石車圍景觀餐廳　老闆撒9萬元直呼划算

U18／已流傳10年！揭開中華隊跳原住民傳統舞的神秘面紗

快訊／熊熊宣布懷孕當媽！　37歲生日淚曬超音波照：最棒的禮物

台積電漲1元至549　指數漲逾50點挑戰16700

「窗戶嘎嘎響」直接被吵醒！雙北上班族早起傻眼：風雨變好大

1200月票上路2個月運量增！北北基桃軌道「首都圈」成購屋指標

颶風剛走　4名太空人今午濺落佛州外海

海葵狂虐高雄整夜！路樹壓垮鐵皮屋　旗津網美聖地慘狀曝

張育成難靠棒子在大聯盟生存？美媒期待他傷後強勢回歸

苗栗失智翁颱風前外出整夜未歸　警電眼追人6小時尋獲

快訊／台中第一槍！顧及員工安全　麗寶Oulet Mall暫停營業一日

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

大陸熱門新聞

人妻嗆「孩子不是你的」！尪一驗DNA…2人都傻了

前同事暗藏文件　打開竟是外賣評分表

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

2和尚背國際精品包　行情破26萬

核輻射檢測儀賣翻　陸女蒸蟹一測嚇歪

陸網紅肉身抵制日本AV！自拍影片送粉絲

OL同時打16份工3年買別墅！老闆報案揪出驚天大案

陸女裝監視器驚見房東闖入！　拿她睡褲抹下體

目睹爸家暴　9歲女「1張紙條」讓媽淚崩

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

防颱！陸12輛砂石車圍餐廳　老闆撒9萬元直呼划算

博士媽帶孩信邪教　男嬰「全身505個針眼」慘死

男撿手機下井突求救…2人幫忙竟變3死

服貿會金融展登場　富邦華一展示這成果

更多熱門

相關新聞

「不讓全家續租轉租7-11」　房東要賠百萬

「不讓全家續租轉租7-11」　房東要賠百萬

桃園2名房東租借房屋供全家開分店，收回後卻隨即轉租給統一超商7-11，全家認為房東刻意轉租已違約，不滿提告求償。桃園地院認為全家確實有第一優先承租權，轉租前也未提前告知，判決2人須賠償100萬元。

房東「不租全家改租7-11」　因1失誤要賠100萬

房東「不租全家改租7-11」　因1失誤要賠100萬

同層租客全是應召女！她誤闖「樓鳳套房」崩潰

同層租客全是應召女！她誤闖「樓鳳套房」崩潰

關鍵字：

房東租房變態

讀者迴響

熱門新聞

海葵打轉甩雨　14縣市今停班課

快訊／海葵今晨「二度登陸」減弱輕颱

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

海葵2度折角彎西爬　紫爆超大豪雨

海葵慢爬甩豪雨　強風雨熱區曝

海葵「在原地睡覺」加速時間曝　13縣市陸警

快訊／國家警報響！海葵滯留打轉　18縣市豪大雨

海葵「轉圈圈」大南偏！外圍環流掃北北宜　鄭明典示警

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

台中放颱風假！盧秀燕曝原因被讚爆

周湯豪「約會歐弟前妻」穿情侶裝不藏了！

兒子跟媽媽姓　婆家狂唸5個月

不敵立陶宛　美國男籃世界盃震撼首敗

桃園深夜緊急宣布！光華國小停班停課

鳥松路樹倒　夢時代旁淹慘了

更多

最夯影音

更多
非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命

非裔男狂飆車「寶寶快死了」　美警攔下神速救援搶回一命
海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

海葵強襲台東掀15級強風　廂型車後輪 「被吹離地面」

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

颱風發威「花蓮柴柴」堅持出門　尿完還不回家...主人全濕崩潰

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

海葵颱風直播「鏡頭君」快撐不住　攝影機上下猛晃！5台斷訊搶修中

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

搞笑演多國被插隊反應　飆罵髒話、用魔法攻擊

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面