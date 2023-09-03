女童逛夜市「踩到15cm坑洞」　小腿秒刮下3血痕！

▲女童逛夜市踩進15cm坑洞，小腿秒刮下3血痕。（圖／翻攝自我是頭份人）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友投訴，她日前帶孩子到苗栗縣頭份市「公11夜市市集」逛街，不料走路的過程中，路面突然出現一個直徑約15公分的坑洞，她女兒的腳意外踩進坑洞中，當場濺血並留下3道長長的血痕。照片一出立刻引發網友熱議，縣議員蕭詠萱與頭份市長羅雪珠也留言關注，表示政府已介入處理。

原PO在臉書社團「我是頭份人」貼出女兒受傷的照片，表示她日前晚上帶女兒到頭份市公11夜市市集逛街，不料女兒卻因為路面坑洞受傷，「小朋友開開心心要去夜市（結果卻意外受傷），這一條路到底是哪個單位要負責」、「真的遠遠看不到洞，眼睛看前面，根本沒注意腳下，小朋友的腳剛好踩進去」。

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照片中可以看見，路面坑洞的直徑大約15公分，女童的腳剛好可以通過，由於邊緣的水泥非常粗糙，導致女童的腳被刮出3道血痕。其他網友看了照片後紛紛表示，「誇張，這種環境太不友善了」、「一定很痛，祝早日康復」、「那個水泥鋪的亂七八糟」、「孩子還好嗎，也太危險」、「好扯喔」。

▲苗栗縣議員蕭詠萱表示，警方已經在坑洞處放置三角錐示警，後續水利會將派人填補。（圖／翻攝自我是頭份人）

苗栗縣議員蕭詠萱2日也在留言處表示，「坑洞已請頭份派出所員警到現場將其圍籬起來，還是要請逛尚順夜市（公11夜市市集）或在附近散步的鄉親們多加注意腳下安全，水利會也會儘速將坑洞填補起來」。

頭份市長羅雪珠也留言，關心原PO與受傷女童，「小朋友目前還好嗎，有沒有先去醫院處理傷口。目前初步了解是農田水利會的灌溉收渠，我們會來協助通報處理，並請警察單位先拉起提醒線與三角錐，請鄉親注意安全」。