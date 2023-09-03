　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女童逛夜市「踩到15cm坑洞」　小腿秒刮下3血痕！

▲▼女童逛夜市踩空　小腿留3道血痕！網見畫面心驚：光是看就好痛。（圖／翻攝自我是頭份人）

▲女童逛夜市踩進15cm坑洞，小腿秒刮下3血痕。（圖／翻攝自我是頭份人）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友投訴，她日前帶孩子到苗栗縣頭份市「公11夜市市集」逛街，不料走路的過程中，路面突然出現一個直徑約15公分的坑洞，她女兒的腳意外踩進坑洞中，當場濺血並留下3道長長的血痕。照片一出立刻引發網友熱議，縣議員蕭詠萱與頭份市長羅雪珠也留言關注，表示政府已介入處理。

原PO在臉書社團「我是頭份人」貼出女兒受傷的照片，表示她日前晚上帶女兒到頭份市公11夜市市集逛街，不料女兒卻因為路面坑洞受傷，「小朋友開開心心要去夜市（結果卻意外受傷），這一條路到底是哪個單位要負責」、「真的遠遠看不到洞，眼睛看前面，根本沒注意腳下，小朋友的腳剛好踩進去」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片中可以看見，路面坑洞的直徑大約15公分，女童的腳剛好可以通過，由於邊緣的水泥非常粗糙，導致女童的腳被刮出3道血痕。其他網友看了照片後紛紛表示，「誇張，這種環境太不友善了」、「一定很痛，祝早日康復」、「那個水泥鋪的亂七八糟」、「孩子還好嗎，也太危險」、「好扯喔」。

▲▼女童逛夜市踩空　小腿留3道血痕！網見畫面心驚：光是看就好痛。（圖／翻攝自我是頭份人）

▲苗栗縣議員蕭詠萱表示，警方已經在坑洞處放置三角錐示警，後續水利會將派人填補。（圖／翻攝自我是頭份人）

苗栗縣議員蕭詠萱2日也在留言處表示，「坑洞已請頭份派出所員警到現場將其圍籬起來，還是要請逛尚順夜市（公11夜市市集）或在附近散步的鄉親們多加注意腳下安全，水利會也會儘速將坑洞填補起來」。

頭份市長羅雪珠也留言，關心原PO與受傷女童，「小朋友目前還好嗎，有沒有先去醫院處理傷口。目前初步了解是農田水利會的灌溉收渠，我們會來協助通報處理，並請警察單位先拉起提醒線與三角錐，請鄉親注意安全」。

ET快訊
Live／海葵「2度折角彎」龜速向西爬　氣象局最新說明
快訊／狂風咻咻叫！高雄大停電
海葵狂風暴雨「垃圾桶上街散步」！　民眾家門口游泳
林昀儒奪WTT挑戰賽冠軍！
快訊／台鐵深夜公布最新運行計畫！
快訊／美國男籃世界盃震撼首敗！　立陶宛撂倒NBA群星

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3生肖橫財爆發　屬狗「有貴人相助」事業上機會佳

女童逛夜市「踩到15cm坑洞」　小腿秒刮下3血痕！

Live／海葵「2度折角彎」龜速向西爬　紫爆超大豪雨灌台灣

海葵暴風圈籠罩！11處公路路段預警性封閉

台鐵最新運行計畫！西部、南迴明天8時後全面復駛　集集線續停駛

海葵出海再整合詭步拖慢！高雄戒備「大雷雨」　3地區風雨越來越強

快訊／18縣市豪大雨特報！海葵入夜雨彈繼續炸　最新警戒區域曝

海葵穿尾4小時90°轉彎高雄出海　南台灣「最強風雨」才要開始

50嵐超美隱藏版「漸層特調」公開！前員工大崩潰：拜託別再點

苗栗、新竹縣市宣布明正常上班課　全台14縣市放颱風假一覽

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

韋禮安唱日文破億神曲合體imase　一系列經典歌單超好聽

惠利頭等艙「遭降級經濟艙」無退票！　達美航空遭炎上「態度大轉」道歉了

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

3生肖橫財爆發　屬狗「有貴人相助」事業上機會佳

女童逛夜市「踩到15cm坑洞」　小腿秒刮下3血痕！

Live／海葵「2度折角彎」龜速向西爬　紫爆超大豪雨灌台灣

海葵暴風圈籠罩！11處公路路段預警性封閉

台鐵最新運行計畫！西部、南迴明天8時後全面復駛　集集線續停駛

海葵出海再整合詭步拖慢！高雄戒備「大雷雨」　3地區風雨越來越強

快訊／18縣市豪大雨特報！海葵入夜雨彈繼續炸　最新警戒區域曝

海葵穿尾4小時90°轉彎高雄出海　南台灣「最強風雨」才要開始

50嵐超美隱藏版「漸層特調」公開！前員工大崩潰：拜託別再點

苗栗、新竹縣市宣布明正常上班課　全台14縣市放颱風假一覽

3生肖橫財爆發　屬狗「有貴人相助」事業上機會佳

吳東諺、白家綺「颱風天帶孩出發環島」　曝無奈原因：求神保守

Hyundai「新一代Kona電動休旅」先搶攻歐洲！首年目標量產2萬台

SGA有夠穩！決勝節大逆襲　加拿大淘汰西班牙叩關8強

旗山美濃大停電！3萬6千戶整晚摸黑熱爆　海葵風力腰斬路樹斷電路

女童逛夜市「踩到15cm坑洞」　小腿秒刮下3血痕！

日本男籃前進奧運！齊唱《灌籃高手》歌曲超熱血　井上雄彥夢想實現

Live／海葵「2度折角彎」龜速向西爬　紫爆超大豪雨灌台灣

休賽季賣掉普爾　勇士老闆坦承是為了團隊氣氛著想

「海葵」來襲　台電桃園區處成立防颱緊急應變小組

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

生活熱門新聞

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

放假機率高縣市出爐　海葵下午撞進陸地

明還有颱風假　氣象局最新預報出爐

護國神山發威！剩6縣市颱風假有望

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

4年首次！海葵15:40登陸「東河」　眼牆具破壞力「第二波雨更猛」

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

萬人圍觀「颱風搖滾區」直播！攝影機撐不住了

海葵90°轉彎高雄出海　南台最強風雨

明天停班課？盧秀燕：以中央標準為依據

9月運勢解密！5星座事業、桃花超旺

更多熱門

相關新聞

花園夜市爆經營權之爭　股東搬貨櫃擋出入口

花園夜市爆經營權之爭　股東搬貨櫃擋出入口

台南知名「武聖夜市」、「大東夜市」接連發生紛爭，現在連「花園夜市」也爆出經營權糾紛，吳姓女子係花園夜市經營團隊股東之一，她與土地持分地主正式簽下租約，是花園夜市場內792坪土地承租權利人，但其他股東卻對她的權益未與理會，1上午吳女找來吊車吊掛貨櫃放在花園夜市基地內，希望捍衛自己的權益。

饒河夜市爆千元芭樂坑觀光客！市場處出手了

饒河夜市爆千元芭樂坑觀光客！市場處出手了

「大大武花大武花」台南夜市口訣大搬風　網友：變繞口令了！

「大大武花大武花」台南夜市口訣大搬風　網友：變繞口令了！

台南「武聖觀光夜市」9/15加開週五營業

台南「武聖觀光夜市」9/15加開週五營業

大東夜市分裂！3分之2面積變「大東東夜市」

大東夜市分裂！3分之2面積變「大東東夜市」

關鍵字：

夜市坑洞

讀者迴響

熱門新聞

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

放假機率高縣市出爐　海葵下午撞進陸地

明還有颱風假　氣象局最新預報出爐

護國神山發威！剩6縣市颱風假有望

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

快訊／海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

2和尚背國際精品包　行情破26萬

拜地基主雞腿消失！監視器抓到牠

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

4年首次！海葵15:40登陸「東河」　眼牆具破壞力「第二波雨更猛」

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

台中放颱風假！盧秀燕曝原因被讚爆

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面