海葵暴風圈籠罩！11處公路路段預警性封閉

▲因應海葵強襲，部分路段預警性封閉。（圖／公路總局提供）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風暴風圈籠罩，狂風暴雨對公路造成威脅，公路總局今(3日)深夜宣布，11處公路預警性封閉。

因應海葵颱風來襲，公路總局預警性封閉11處公路路段，公路總局表示，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

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預警性封閉路段:

1.桃園市復興區及宜蘭縣大同鄉台7線47K+400至85K+500(巴陵至百韜橋路段)，2日(星期六)14時起實施預警性封閉，預計4日(星期一)8時開放通行。

2.台中市和平區及宜蘭縣大同鄉台7甲線0K至50K(百韜橋至勝光路段)，3日12時起實施預警性封閉，預計4日(星期一)12時開放通行。

3.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至太魯閣口路段)，3日13時起實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

4.台東縣太麻里鄉台9線397K+250至398K+600 (金崙大橋)，3日12時起實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

5.宜蘭縣南澳鄉及花蓮縣秀林鄉台9丁線33K至48.9K(南澳至和平路段)、60.2K至63.7K(和中至和仁路段)、65.3K至69K(和仁至大清水)，預計3日19時起實施預警性封閉道路，視風雨情況開放通行。

6.花蓮縣光復鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，3日14時起實施預警性封閉，預計4日(星期一)12時開放通行。

7.高雄市桃源區台20線93K至98K+700(勤和至復興路段)，3日18時起實施預警性封閉道路，預計6日(星期三)7時開放通行。

8.台東縣海端鄉台20線149K至198K(向陽至初來)，3日8時起實施預警性封閉，預計4日(星期一)12時開放通行。

9.花蓮縣富里鄉及臺東縣東河鄉台23線7K至25K(豐南至北源路段)，3日12時起實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

10.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)，3日14時起實施預警性封閉，預計5日(星期二)7時開放通行。

11.高雄市那瑪夏區台29線11K至23K(那瑪夏至五里埔)，3日18時起實施預警性封閉道路，預計6日(星期三)7時開放通行。