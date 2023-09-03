▲「海葵」來襲，台電桃園區處成立防颱緊急應變小組。（圖／台電桃園區處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

因應「海葵」來襲，台電桃園區營業處3日下午6時，成立防颱緊急應變小組，調度自營工班157名及承商工班177名搶修人力待命，以及備妥搶修車輛175輛、小型抽水機與發電機等設備機具，全員動員，嚴防強風豪雨可能帶來的災害，台電北部客服中心24小時亦隨時待命，接聽民眾停電事故通報電話。

台電桃園區處表示，為增進搶修效率，該處與桃園市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向桃園市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，肯定市府各級單位第一時間處理，因此加快復電速度。台電目前除仍持續搶修外，並洽鄰近區處支援搶修作業，以儘速恢復供電。

提醒民眾仍須加強防颱，例如加強固定招牌看板、取下懸掛物，避免遭強風吹落損壞電線而發生斷線或停電，如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理；豪雨易使大樓地下配電室淹水影響搶修，也請民眾加強防範地下室淹水，如遇電線掉落或外露，請立即通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸，避免釀成感電意外。

若發生停電事故，請民眾多加利用「 台灣電力APP」，或登入台電官網「颱風停復電資訊」專區通報及查詢停復電資訊；請將台電「1911」客服專線盡量留給無法使用網路或仍習慣打電話的長輩使用，請大家一起協助通報分流，以加速搶修、降低停電的不便。