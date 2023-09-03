　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵最新運行計畫！西部、南迴明天8時後全面復駛　集集線續停駛

▲▼EMU3000型特仕車今首度試辦每列6節自由座。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵明天東部幹線正常行駛，西部幹線8時後全面復駛。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風暴風圈籠罩，台鐵今(3日)深夜宣布明天(4日)運行計畫，東部幹線正常行駛，西部幹線彰化以北正常行駛，西部幹線彰化以南、南迴線明天上午8時後恢復行駛。另集集線全線停駛。另自發布颱風警報期間，持未經使用車票，1年內可至各車站辦理退票，免收手續費。

台鐵9月4日列車行駛計畫：

[廣告]請繼續往下閱讀...

●東部幹線

對號列車和區間車正常行駛。

●西部幹線

彰化以北對號列車和區間車正常行駛，彰化以南對號列車和區間車於8:00後陸續恢復行駛。101次台中=潮州間、102次斗六=七堵間、131次南港=潮州間、170次嘉義=花蓮間、371次台中=台東間停駛。280次斗六=彰化間停駛，彰化=花蓮間正常行駛；472次員林=彰化間停駛，彰化=台東間正常行駛。

●南迴線

對號列車和區間車於8:00後陸續恢復行駛。

●觀光列車

1次、2次環島觀光列車停駛。

●各支線

平溪、深澳、內灣、六家支線正常行駛。集集支線全線停駛。沙崙支線於8:00後視風雨情況恢復行駛。

台鐵局表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

ET快訊
Live／海葵「2度折角彎」龜速向西爬　氣象局最新說明
快訊／狂風咻咻叫！高雄大停電
海葵狂風暴雨「垃圾桶上街散步」！　民眾家門口游泳
林昀儒奪WTT挑戰賽冠軍！
快訊／台鐵深夜公布最新運行計畫！
快訊／美國男籃世界盃震撼首敗！　立陶宛撂倒NBA群星

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3生肖橫財爆發　屬狗「有貴人相助」事業上機會佳

女童逛夜市「踩到15cm坑洞」　小腿秒刮下3血痕！

Live／海葵「2度折角彎」龜速向西爬　紫爆超大豪雨灌台灣

海葵暴風圈籠罩！11處公路路段預警性封閉

台鐵最新運行計畫！西部、南迴明天8時後全面復駛　集集線續停駛

海葵出海再整合詭步拖慢！高雄戒備「大雷雨」　3地區風雨越來越強

快訊／18縣市豪大雨特報！海葵入夜雨彈繼續炸　最新警戒區域曝

海葵穿尾4小時90°轉彎高雄出海　南台灣「最強風雨」才要開始

50嵐超美隱藏版「漸層特調」公開！前員工大崩潰：拜託別再點

苗栗、新竹縣市宣布明正常上班課　全台14縣市放颱風假一覽

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

韋禮安唱日文破億神曲合體imase　一系列經典歌單超好聽

惠利頭等艙「遭降級經濟艙」無退票！　達美航空遭炎上「態度大轉」道歉了

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

3生肖橫財爆發　屬狗「有貴人相助」事業上機會佳

女童逛夜市「踩到15cm坑洞」　小腿秒刮下3血痕！

Live／海葵「2度折角彎」龜速向西爬　紫爆超大豪雨灌台灣

海葵暴風圈籠罩！11處公路路段預警性封閉

台鐵最新運行計畫！西部、南迴明天8時後全面復駛　集集線續停駛

海葵出海再整合詭步拖慢！高雄戒備「大雷雨」　3地區風雨越來越強

快訊／18縣市豪大雨特報！海葵入夜雨彈繼續炸　最新警戒區域曝

海葵穿尾4小時90°轉彎高雄出海　南台灣「最強風雨」才要開始

50嵐超美隱藏版「漸層特調」公開！前員工大崩潰：拜託別再點

苗栗、新竹縣市宣布明正常上班課　全台14縣市放颱風假一覽

3生肖橫財爆發　屬狗「有貴人相助」事業上機會佳

吳東諺、白家綺「颱風天帶孩出發環島」　曝無奈原因：求神保守

Hyundai「新一代Kona電動休旅」先搶攻歐洲！首年目標量產2萬台

SGA有夠穩！決勝節大逆襲　加拿大淘汰西班牙叩關8強

旗山美濃大停電！3萬6千戶整晚摸黑熱爆　海葵風力腰斬路樹斷電路

女童逛夜市「踩到15cm坑洞」　小腿秒刮下3血痕！

日本男籃前進奧運！齊唱《灌籃高手》歌曲超熱血　井上雄彥夢想實現

Live／海葵「2度折角彎」龜速向西爬　紫爆超大豪雨灌台灣

休賽季賣掉普爾　勇士老闆坦承是為了團隊氣氛著想

「海葵」來襲　台電桃園區處成立防颱緊急應變小組

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

生活熱門新聞

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

放假機率高縣市出爐　海葵下午撞進陸地

明還有颱風假　氣象局最新預報出爐

護國神山發威！剩6縣市颱風假有望

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

4年首次！海葵15:40登陸「東河」　眼牆具破壞力「第二波雨更猛」

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

萬人圍觀「颱風搖滾區」直播！攝影機撐不住了

海葵90°轉彎高雄出海　南台最強風雨

明天停班課？盧秀燕：以中央標準為依據

9月運勢解密！5星座事業、桃花超旺

更多熱門

相關新聞

海葵颱風強大陣風吹倒30公尺松樹

海葵颱風強大陣風吹倒30公尺松樹

海葵颱風帶來強大陣風，晚間8時30分起突颳起10級左右強風，臺中市和平區台8線32.5公里處及十文巷36號下方路段有大樹倒下，雙向道路受阻車輛無法通行，員警趕至現場擺設三角錐管制交通，立即分別通報公路總局谷關工務段及和平區公所派員到場搶修，並擺放交通錐實施管制，維護用路安全。

鳥松路樹倒　夢時代旁淹慘了

鳥松路樹倒　夢時代旁淹慘了

屏東狂風暴雨！垃圾桶「街上散步」影片曝

屏東狂風暴雨！垃圾桶「街上散步」影片曝

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

市民湧盧秀燕臉書告白KTV訂位達9成

高雄輕軌「9／4中午12點前」全線停駛

高雄輕軌「9／4中午12點前」全線停駛

關鍵字：

海葵台鐵行駛颱風交通台鐵停駛

讀者迴響

熱門新聞

海葵出海　全台14縣市放颱風假一覽

放假機率高縣市出爐　海葵下午撞進陸地

明還有颱風假　氣象局最新預報出爐

護國神山發威！剩6縣市颱風假有望

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

快訊／海葵挾10級狂風豪雨！綠島民宿「飛走了」

10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

2和尚背國際精品包　行情破26萬

拜地基主雞腿消失！監視器抓到牠

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

4年首次！海葵15:40登陸「東河」　眼牆具破壞力「第二波雨更猛」

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

台中放颱風假！盧秀燕曝原因被讚爆

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面