台鐵最新運行計畫！西部、南迴明天8時後全面復駛　集集線續停駛

▲台鐵明天東部幹線正常行駛，西部幹線8時後全面復駛。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風暴風圈籠罩，台鐵今(3日)深夜宣布明天(4日)運行計畫，東部幹線正常行駛，西部幹線彰化以北正常行駛，西部幹線彰化以南、南迴線明天上午8時後恢復行駛。另集集線全線停駛。另自發布颱風警報期間，持未經使用車票，1年內可至各車站辦理退票，免收手續費。

台鐵9月4日列車行駛計畫：

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●東部幹線

對號列車和區間車正常行駛。

●西部幹線

彰化以北對號列車和區間車正常行駛，彰化以南對號列車和區間車於8:00後陸續恢復行駛。101次台中=潮州間、102次斗六=七堵間、131次南港=潮州間、170次嘉義=花蓮間、371次台中=台東間停駛。280次斗六=彰化間停駛，彰化=花蓮間正常行駛；472次員林=彰化間停駛，彰化=台東間正常行駛。

●南迴線

對號列車和區間車於8:00後陸續恢復行駛。

●觀光列車

1次、2次環島觀光列車停駛。

●各支線

平溪、深澳、內灣、六家支線正常行駛。集集支線全線停駛。沙崙支線於8:00後視風雨情況恢復行駛。

台鐵局表示，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。