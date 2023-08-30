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「高獲利高報酬」要先付105萬驗證金　桃園婦看新聞驚覺被詐騙

▲桃園市蔣姓婦人日前誤信網路上「聚祥」投資APP，被騙202萬元，對方要求須再繳105萬驗證金才可放款，中壢警方趁交付款項時當場查獲假證件等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市蔣姓婦人日前誤信網路上「聚祥」投資APP，被騙202萬元，對方要求須再繳105萬驗證金才可放款，中壢警方趁交付款項時當場查獲假證件等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蔣姓婦人日前在通訊軟體LINE上受邀加入「高獲利、高報酬」群組，下載投資APP後，陸續交付202萬元給詐騙集團投資股票，未料詐團日前要求蔣婦若要放款必須再繳付105萬元驗證金，蔣婦懷疑被騙，上網查詢發現真的被騙，憤而報警處理。中壢警方昨（29）日趁蔣婦繳付款項時，當場查獲林姓與闕姓2名車手，當場起出假證件、手機與收據等證物，訊後依詐欺罪嫌將2人移送桃檢偵辦，並追查詐團其他成員。

▲中壢警方出示蔣婦日前與詐騙集團成員對話內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方出示蔣婦日前與詐騙集團成員對話內容。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，66歲的蔣姓婦人日前在網路上看到「高獲利、高報酬」群組，受邀加入「聚祥投資」群組後，不斷被成員慫恿洗腦，先後投入202萬元投資股票，屢屢被告知獲利後，蔣婦心花怒放，但欲提領獲利時，對方卻以「須配合金管會監管部門核查」為由，必須再交付105萬元驗證金才可放款，蔣婦質疑被騙，上網以「聚祥投資」關鍵字查詢，赫然發現中壢警方日前才查獲「聚祥投資」詐騙集團車手新聞，立即報警。

▲中壢警方昨天下午趁蔣婦交付驗證金款項時當場查獲2名車手到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方昨天下午趁蔣婦交付驗證金款項時當場查獲2名車手到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局中壢派出所獲報後立即制定查緝計畫，派員隱藏在人群中，於昨天下午2時許，在中壢區吉安街某超商附近埋伏，當場查獲26歲林姓男子、27歲闕姓男子等2名車手，前來收取蔣婦驗證金，警方當場查扣2人犯案用手機、假證件、收據等證物，偵訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲中壢警方偵訊後，將2名車手移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方偵訊後，將2名車手移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方呼籲，本案詐騙集團冒用合法投資公司「聚祥投資股份公司」名義創建股票群組拉人入群，不少知名投資公司名義遭冒用，民眾若遇類似投顧公司，請即刻至最近派出所報案。此外，投資一定有風險，建議投顧前務必查證清楚，突然邀請入群的鐵定是詐團所為，如有疑惑可撥打165專線諮詢，慎防上當受騙。

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