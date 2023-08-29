高富帥攏是假！詐團扮基金經理人誘投資　50女暈船慘淪人頭戶

▲警方攻堅詐騙集團據點。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

以吳姓男子（31歲）為首的詐騙集團，在網路社群上假扮成基金經理人，營造高富帥形象結識搭訕女子，再假藉投資獲利的理由，騙得這些女子的帳戶，轉給其他詐騙集團洗錢用，刑事局電信偵查大隊獲報後展開偵查，並在高雄、台中等地破獲集團的據點，逮捕吳男等10名嫌犯，初步調查受害女子多達50人，不法獲利上億元。

▲警方攻堅詐騙集團據點。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

電信偵查大隊日前接獲情資顯示，犯嫌吳男等人透過Telegram、IG、臉書等社群軟體，打造高、富、帥基金經理人形象，假以感情交往為前提誆騙被害女子，待感情成熟後，鼓吹被害女子至假投資平台註冊開戶。

▲詐團佯稱基金經理人投資獲利豐碩。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

集團接下來偽造匯款紀錄及假投資平台投資明細，以取信被害人有巨額款項在其名下專戶，經數月後誆稱投資獲利豐碩欲出金，要被害人提供網路銀行帳號、密碼以利轉帳，詐欺集團再利用被害人帳戶供其他詐騙被害人匯款或非法洗錢所用。

▲警方起出相關證物。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、警專案小組從去年12月、今年2月、5月間分3波前往高雄市鳳山區、台中市太平區、沙鹿區等地高級住宅區發動搜索，查緝犯嫌吳男等10人到案，查扣作案用手機21支、SIM卡9張、現金20萬元、教戰手冊、電腦、金融帳簿10本等證物，警詢後依刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌解送高雄地檢署偵辦，主嫌吳男、共犯尤男遭裁定羈押禁見，經清查遭詐騙被害人達50多人，被害金額上億元。