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36米寬馬路只給30秒過　台中阿北冏：沒運動過不去

▲台版「不可能的任務」36米馬路只給30秒過　阿北冏：沒運動過不去。（圖／市議員張芬郁提供）

▲台版「不可能的任務」36米馬路只給30秒過，阿北冏：沒運動過不去。（圖／市議員張芬郁提供）

記者游瓊華／台中報導

真的得「健步如飛」！台中有民眾反應大里德芳南路至少有36公尺寬，但在大里路口的行人通行秒數只有30秒，對於年長者而言，根本來不及通過！市議員張芬郁表示，因應高齡社會放寬行人通行秒數0.8公尺1秒是趨勢，市府必須全面檢視。

75歲的張姓民眾表示，從大里路要穿越德芳南路，時間僅30秒，沒在運動的老人家，或是更高齡的長輩都來不及走過路口，希望行人通行的秒數多一點，讓長輩可以從容穿越。

張芬郁表示，德芳南路是40米的計畫道路，在中投西路前稱文心南路，之後稱德芳路，再過國光路後變為德芳南路，沿線橫交的路口距離都非常大，但向來以車流設定路口秒數。

針對民眾反應，她現場實測從大里路穿越德芳南路，30秒的通行秒數，她也需快步走感覺有些吃力，難怪高齡長輩吃不消；她檢視沿線橫交要通行德芳南路的幾處路口行人通行秒數，大約從25秒至73秒不等，永隆路口、永大路口25秒、國光路口73秒、中興路口33秒、大元國小旁的現岱路口36秒。

▲台版「不可能的任務」36米馬路只給30秒過　阿北冏：沒運動過不去。（圖／市議員張芬郁提供）

▲德芳南路的幾處路口行人通行秒數，大約從25秒至73秒不等。（圖／市議員張芬郁提供）

張芬郁指出，過去交通單位依「道路交通標誌標線號誌設置規則」，以1公尺1秒的步行速度計算行人通行秒數，學童眾多地點則使用0.8公尺1秒。德芳南路是寬度40米的計畫道路，以實際車輛通行的寬度約36公尺計算，依設置規則至少要36秒，但大里路口的通行秒數只有30秒，明顯不足。

張芬郁表示，高雄市早在2017年開始就針對年長者常出沒的路口，檢討調整秒數，目前已有630處路口秒數調整為0.8公尺1秒，如40米寬的道路，過去設定行人通行時間為40秒，現在調整為50秒；交通部公路總局也推行省道人本示範路口，將行人號誌的合理秒數訂為每秒步行0.8公尺。

另外，台北市透過AI影像辨識，偵測行人通過路口剩餘秒數較少時，會自動增加行人通行秒數，或透過按壓行人觸動按鈕延長行人綠燈秒數，或是行穿線退縮增建庇護島或行人專用時相等，都是讓路口更安全的方法。

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