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社會 社會焦點 保障人權

台中女衝派出所急尋離家父　警一句話讓他眼淚潰堤返家

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方在河堤邊找到黃父，勸說黃父返家。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市第三警分局日前接獲1名黃姓女子報案，稱父親連日心情不佳，她回家後發現父親及其車輛都不在家，擔心出意外；警方調閱監視器、通報電信單位，終於在一處河堤邊發現黃父，黃父表示自己近期壓力大，不願回家才出門散心，警方則勸說「你看！你們家裡有人這麼關心你！」，觸動黃父內心，眼淚潰堤不止，最終回到家人溫暖的懷抱。

台中市第三警分局表示，東區分駐所警員蔡孟涵在近日在所執勤時，1名黃姓女子匆匆忙忙地跑進派出所報案，黃女稱父親前一陣子時常處於負面情緒中，當天晚上她發現父親未如以往在家休息，也沒看到家中的汽車，加上一直聯繫不上父親，擔心父親開車發生意外，所以急忙來拜託警方協助。

警方展開協尋，除通報電信單位協助手機定位，並逐一調閱路口監視器判斷黃男可能行經的路徑，確認黃男可能的所在地點後，由該所副所長徐孟廣、警員盧禹丞、陳鈞傑沿線尋找，所幸不久就在太平區的河堤旁找到黃男駕駛的車輛。

警方順利發現在河堤邊獨自想心事的黃男，黃男看到警方嚇了一跳，了解來意後，向警方表示他只是出門散散心，但因心情不好仍不願回家，他向警方說自己近期壓力很大，並訴說心中苦悶，副所長徐孟廣跟他說「家裡有人這麼關心你！」讓黃男瞬間潰堤，解放負面的憂鬱情緒後，終於願意回到家中。

警方呼籲，無需獨自承受低潮，遇到自己無法解決的難關，向他人求助是明智的選擇，若自己或身邊的人有心理困擾，可以市話或手機撥打「1925」（依舊愛我）安心專線，安心專線將提供全年無休、24小時免付費之心理諮詢服務，而身邊的朋友和家人都是支持的力量，可以陪伴自己走出陰霾，使自己變得更加堅強。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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