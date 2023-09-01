氣妹妹離家不顧父母...姊姊發文公審「要網友潑她咖啡」　這下慘了

▲咖啡示意圖。（圖／路透）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄王家2個姊姊不滿小妹離家後，不肯跟父母聯絡，連父親開刀、確診也不聞不問，二姊去年在網路PO文公審小妹，不僅PO出她的全名，還要網友去她工作的咖啡店「幫我多買幾杯咖啡，潑在她身上....」大姊後來也分享二姊的的貼文，結果都被小妹告上法院，法官審理後認為2個姊姊違反個資法，各判徒刑2月，得易科罰金。

判決指出，王家小妹在多年前離家後和家人疏於聯絡，也經常與2個姊姊為了父母撫養分工發生嫌隙，去年8月19日，二姊就在臉書發文，指責小妹「於1年多前棄年邁父母不顧，母親私下聯繫也避不見面，連告知她父親這一年來開刀住院還確診的，這位不孝女知道了，完全不理會，如果有去買咖啡的人，幫我多買幾杯，潑在她身上....」，這篇公審文後來也被大姊轉PO分享。

小妹得知後，氣憤擷圖告2個姊姊，法院審理時，2個姊姊都坦承有PO文、分享，但矢口否認有何恐嚇、加重誹謗的犯行，辯稱內容寫的都是事實，小妹的確已經一年多不照顧父母。

法官認為，就算2個姊姊講的是事實，但這些行為純屬個人私德而與公共利益無關，且2人都是成年人。對於任何糾紛解決，應以理性、和平手段與態度，而2人竟以散布個人資料、及與公共利益無關而誹謗的貼文，侵害小妹的隱私權，同時損及她的人格、名譽及社會評價，實不足取，因此依違反個資法判2人各徒刑2月，均可易科罰金，全案可上訴。