快訊／海葵增強衝刺！氣壓驟降　下午將登陸

記者陳俊宏／台北報導

根據中央氣象局今天（3日）中午最新觀測資料，中度颱風海葵過去3小時強度略為增強。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，海葵衝刺，台東市以北到成功鎮一帶氣壓驟降中，下午準備在這邊登陸。

▼海葵下午將登陸。（圖／NOAA）



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吳聖宇在臉書說，預估海葵颱風的中心在台東登陸，暴風圈將涵蓋宜蘭以南、新竹以南區域，然後中心逐漸過山穿越南台灣，周一清晨左右可能在高雄、台南一帶出海，接著繼續向西緩慢移動。

吳聖宇指出，海葵登陸前的移動速度較快，出海後受到季風低壓環流的牽制，以及台灣地形的影響，移動速度會明顯放慢下來。

▼海葵下午將登陸。（圖／氣象局）



吳聖宇提到，雖因颱風環流結構被破壞，強度會顯著減弱，暴風圈也會縮小，但速度減慢之後，暴風圈要完全脫離陸地，可能要一直拖到周一傍晚，因此暴風圈通過台灣陸地的時間，可能會有將近2天的時間，風雨影響的時程會相當漫長。

氣象局觀測，海葵中午12時的中心位置在台東的東方約80公里之處，以每小時14轉7公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，7級風平均暴風半徑180公里。

氣象局表示，海葵過去3小時強度略為增強，目前中心在台東東方海面，其暴風圈已進入東半部及台中以南陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。

▼海葵中午12時的中心位置在台東的東方約80公里之處。（圖／氣象局）



▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

