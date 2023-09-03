躲不掉了！強度非同小可恐「午後登陸台東成功」　各地暴雨時程曝　

▲海葵颱風下午從台東成功登陸機率高。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風行進開始搖擺，氣象粉專表示，這次躲不掉了！海葵近岸增強，午後登陸台東，強度非同小可，以登陸台東成功機率最高，今(3日)深夜到周一(4日)凌晨在嘉義到高雄間出海，短暫滯留後朝中國前進，花東今下午到深夜風雨最猛烈，西部台中以南今夜到明天下午最劇，南部則是今晚到周一清晨迎狂風暴雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，躲不掉了！海葵近岸增強，午後登陸台東，強度非同小可。

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海葵颱風目前位於台東東北東方約120公里海面，過去6小時位於高海水熱焓量區域，環流結構變得更加緊實，強度增強。「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，過去6小時颱風跟台灣陸地已經開始有所互動，導致行進方向開始搖擺，隨著更靠近陸地，速度會明顯減慢下來。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，海葵颱風預計今天下午至傍晚，將於花蓮豐濱到台東太麻里間登陸，又以台東成功附近機率最高。預計今天深夜至周一凌晨左右，於嘉義到高雄間出海，並短暫停滯整合，進入台灣海峽。由於導引氣流減弱的關係，繼續慢速西行，持續朝中國廣東汕頭附近前進，周一晚間台灣本島才會脫離暴風圈。

至於海葵是否會有「回馬槍」嗎？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據最近幾次數值模式，海葵以慢速靠近中國廣東福建沿海的機率較高，回馬槍２度襲台或停滯的機率「低」。

至於各地風雨評估，「台灣颱風論壇｜天氣特急」示警，花蓮、台東、宜蘭、恆春風雨快速增強，花蓮、台東今天下午至深夜風雨最猛烈。當颱風登陸之後，台中到屏東的風雨也會開始增強，今天夜晚至明天下午風雨感受最為明顯。夜晚至周一清晨南部地區風雨會非常猛烈。颱風影響時間較長，東部、南部地區災害風險度極高。