海葵登陸前奮力開眼！眼牆「大量閃電訊號」　颱風雲系已包覆台灣

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風變更強，暴風圈已從花東擴大壟罩中南部，預計今(3日)下午從台東登陸，今將是狂風驟雨最猛烈時刻。天氣風險公司表示，海葵登陸前奮力睜開了颱風眼，目前有大量閃電訊號，南部要小心厚實環流，颱風雲系已包覆台灣。

▲海葵颱風登陸前奮力開眼了。（圖／天氣風險）

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天氣風險公司表示，海葵颱風登陸前還是奮力的張開了颱風眼，在颱風眼牆南側目前有大量的閃電訊號，在颱風登陸之後，南部地區真的要非常小心颱風南側厚實的環流。颱風的雲系已經完全包覆台灣。

氣象局預報員劉宇其稍早表示，海葵颱風暴風圈已經籠罩東半部和中南部，今中午11點已經到台灣東方100公里海面上，持續往西北西移動，海葵結構扎實，中心颱風眼清晰，強度增強，中午接近綠島，氣象局已經發布強風告警，中午後綠島將出現陣風14級強陣風，海葵今天下午到傍晚颱風中心可能在台東登陸，台東長濱、東河、成功這3地都可能是登陸地點，下午風雨將達到最強。

劉宇其指出，因東部處迎風面，今天下午強降雨將持續，東部和鄰近山區可能有較大降雨，花蓮、台東、宜蘭山區已發布豪雨特報，可能達大豪雨，花蓮山區可能出現超大豪雨；東部雨勢在入夜後持續，颱風進入西南方後，南部今晚開始可能有局部大雨或豪雨，且會持續到明天上午；澎湖今天入夜後風雨也會顯著增強。