明還有颱風假　氣象局最新風雨預報出爐！10縣市達停班停課標準

▲明天清晨6時前風雨預測出爐，10縣市風力達停班停課標準。（資料圖／記者陳宏瑞攝）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風暴風圈今(3日)晨觸陸，預估下午直衝台東穿越台灣，氣象局今下午1時最新風雨預測出爐，花東、雲林以南以及離島有10縣最大陣風將可達停班停課標準，但是否停班停課，將由地方政府依最新風雨預報決定。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

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▲氣象局最新風力預測。（圖／氣象局）

根據氣象局今下午1點最新風雨預測，風力部分，雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、金門縣明天(4日)清晨6時前最大陣風9-10轉8-9級；台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島明天清晨6時前最大陣風10-11級。

台東縣、蘭嶼、綠島明天清晨6時前最大陣風10-11轉8-9級；連江縣最大陣風9-10級；澎湖縣明晨6時前最大陣風達11-12級。

▲氣象局最新雨量預測。（圖／氣象局）

24小時累積雨量預測也出爐，山區部分，花蓮縣可達400到700毫米，宜蘭縣、台東縣可達300到490毫米，屏東縣累積雨量預估有250到400毫米，高雄市則有200到340毫米。

平地部分，則以花蓮縣累積雨量最多，可達300到490毫米，台東縣累積雨量可達250到400毫米，高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣等累積雨量則有150到250毫米。