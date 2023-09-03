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社會 社會焦點 保障人權

海葵下午「撞進台灣」強降雨開炸　高雄山區急撤病患、孕婦115人

▲▼海葵颱風來襲，高雄山區撤離病患及孕婦115人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲海葵颱風來襲，高雄山區撤離病患、孕婦及其家屬等共115人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

海葵颱風暴風圈已籠罩台灣東部和東南部陸地，16縣市列陸警範圍，預估今（3日）下午到傍晚登陸台東，越晚風雨越猛烈。高雄市今日停班停課，原住民區3區（那瑪夏、桃源及茂林）及六龜、甲仙等潛勢危險地區洗腎、孕婦預防性撤離人數111人，另陪同洗腎病患家屬4人，合計撤離115人。

根據最新氣象資料，海葵颱風暴風圈正逐漸進入台灣東部及東南部陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南地區、恆春半島及澎湖構成威脅。陸上警戒縣市包括宜蘭、花蓮、台東、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖等16縣市，須嚴防強風豪雨。

▲▼海葵颱風今上午8時最新路徑。（圖／氣象局）

▲海葵颱風今上午8時最新路徑。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉宇其表示，東部恆春半島風雨增強，颱風已到東方160公里海面上，暴風半徑180公里，花東部分地區已籠罩在暴風圈，海葵颱風結構扎實，中心結構清楚，持續朝西北西移動，路徑若無太大變化，最強對流下午接觸台東、花蓮陸地，不排除下午到傍晚颱風中心在台東登陸，屆時將是風雨最大時刻。

高雄市因應海葵颱風來襲，今日停班停課，各區公所已完成原住民區3區（那瑪夏、桃源及茂林）及六龜、甲仙等潛勢危險地區洗腎、孕婦預防性撤離人數111人，另陪同洗腎病患家屬4人，合計撤離人數為115人。

▲▼海葵颱風來襲，高雄山區撤離病患及孕婦115人。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄山區撤離病患、孕婦及其家屬等115人，桃源區也進行防颱整備。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼海葵颱風來襲，高雄山區撤離病患及孕婦115人。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，土石流潛勢區保全戶桃源等13區列管人數3152人，那瑪夏區及茂林區自行撤離3人（陪同洗腎病患之家屬）、未來24小時可能發佈土石流黃色警戒之那瑪夏、茂林、桃源、六龜區均已避難勸告1669人，綜上，總計撤離人數為118人。

高雄市民政局表示，各公所將密切注意颱風動向及水情資訊，已備妥2萬6,902個沙包且公布於網站供民眾領取，請市民朋友多加利用；提醒易積淹水地區的住戶預置沙包，大樓車道入口備妥防水匣門，依據氣象資料研判海葵颱風受限低壓環流的影響，移動速度緩慢，將對南部地區帶來豪雨，務必提高警戒加強防範並做好萬全準備，減少災情損害。

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