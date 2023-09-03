伊朗宣布接收俄戰鬥教練機　以提升空軍作戰能力





▲伊朗接收俄教練機「雅克-130型（Yak-130）」 。（圖／翻攝推特「@IranDefense」）

文／中央社德黑蘭2日綜合外電報導

伊朗媒體今天報導，伊朗空軍已接收一批先進的俄羅斯戰鬥教練機，以「提升空軍的訓練和作戰能力」。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，「多架雅克-130型（Yak-130）教練機已加入伊朗中部伊斯法罕（Isfahan）的夏希德巴貝儀空軍基地（Shahid Babaei Air Base）。」

It is now confirmed that the recent sightings of Russian AN-124, were bringing in YAK-130 jets. The footage was posted by various social media accounts, & has been confirmed by state media



YAK-130 is used to train pilots for more advanced Russian aircraft like SU-35S & SU-30SM2 https://t.co/nalC6zFooF pic.twitter.com/Q1ZiDybVYU — Iran Defense|نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (@IranDefense) September 2, 2023

報導援引陸軍公共關係部門的說法稱，雅克-130型的抵達是伊朗「與俄羅斯聯邦的武器合約」的一部分。

俄羅斯和伊朗都受到國際制裁，但過去一年中，這兩國在包括軍事合作的各個領域建立了牢固的關係。

今年3月，伊朗宣布已達成協議，將向俄羅斯購買蘇愷35戰機（Sukhoi Su-35）。

烏克蘭及其西方盟友指控德黑蘭向莫斯科提供武器，用於對基輔的戰爭，伊朗則否認相關指控。

伊朗目前擁有蘇聯時代的俄羅斯米格（MiG）和蘇愷戰機，以及一些中國戰機，包括殲-7（F-7）等等。