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海葵防「破壞性強風」　風雨時間很長

（圖／氣象局）

▲海葵直撲台灣。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今日（3日）中度颱風海葵逼近，各地風雨逐漸增大，傍晚前後中心登陸，台東、花蓮要特別注意「破壞性強風」。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則提醒，風雨將持續很長時間。

吳聖宇在臉書說，海葵颱風暴風圈開始碰到陸地，預估傍晚前後會在台東登陸，過去一段時間因為內部結構重整，路徑呈現略為南北小幅擺動的擺線運動，這幾個小時略偏西南西，之後有可能回到西北西然後登陸，應該還是會落在台東縣境內，接著中心穿越，周一清晨前後預估在台南、高雄一帶出海。

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吳聖宇指出，海葵暴風圈可能要等到周一傍晚才會脫離，風雨將持續很長時間，請大家今天、周一務必小心自身安全。

▼海葵最新動態。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，海葵增強、已近其顛峰（近中心平均風速40米／秒），但屬中颱（33米／秒至48米／秒）的中等強度，偏西向台灣逼近，今傍晚前後中心大致在台東縣境登陸，台東、花蓮要注意破壞性強風，

吳德榮說，氣象局路徑潛勢預測圖顯示，海葵周一進入台灣海峽南部，周二下午已接近福建，移速減慢，不確定範圍擴大，其動向仍有變化，不過在福建才產生變化，強度又已大幅減弱，對台威脅不致加大；最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，海葵的系集路徑在末期非常分散，且強度已弱。

▼最新颱風潛勢路徑預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日海葵逼近，各地風雨逐漸增大，傍晚前後中心登陸，台東、花蓮要特別注意破壞性強風；周一南部、澎湖及金門風雨增強，東半部持續大量降雨，應戒備；周二下午起海葵逐漸逼近福建，台灣的強風、豪雨將逐漸減弱。

吳德榮指出，周三至周五受季風低壓環流影響，水氣多、大氣不穩定，各地有局部陣雨的機率，午後易有大雷雨發展，伴隨「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）。

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