借鏡JR西日本安全改革！台日交流8結論　推動「事故社會化」

▲交通部邀請推動JR西日本安全改革的專家學者、遺族來台座談日本改革經驗。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部邀日本推動鐵路改革重要人士訪台行程，今(9/1)舉行專題研討會，邀國內軌道團體，日本專家、事故家屬代表共同參與，交通部長王國材親自主持總結會議，提出8點結論，包括不能因效率犧牲安全、台鐵未來公司化薪資調整彈性形成正向循環、建立員工通報文化、事故社會化等，後續將持續檢討並落實。

今專題研討會分別由日本福知山線遺族代表淺野彌三一主講「JR西日本在福知山線事故後的安全改革和4.25網路」、松本創主講「JR西日本被『改變』的奮鬥紀錄」，以及安部誠治教授主講「JR西日本的鐵路安全改革─觀點與課題」。

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過程中國內鐵道界專家學者、機關團體參與討論，事故家屬代表提出針對外部監督機制的建立，應儘速落實，並彼此超越對抗，分享意見，才能讓台鐵走向正確的改革方向。

國內學者專家在會中也提出建言表示，組織文化如何形成改變，主事者的角色與意志，是組織向前邁進的重要關鍵，強調安全改革過程必須冷靜對話，找出事故原因，並拋出疑問、找出答案，一步步往前邁進，才能讓台鐵更正常化、更安全。

交通部長王國材今主持總結，針對日本貴賓演講、專家學者討論，以及家屬建言，提出8項議題總結，包括第一，以科學分析的邏輯方法，針對事故問題進行深層分析，找出真正原因，根本消除問題，才是通往安全的重要碁石。第二、經營效率與安全不能因效率而犧牲安全，事故後不應著重於追究責任，應以設備設施的改善來防範人為疏失，並對待旅客應尊重人生、生命、生活，以深化員工心中。

第三、台鐵未來公司化對於薪資調整較有彈性，應形成正向循環，讓員工有好的工作環境及光榮感。第四、「安全」應思考鐵路安全風險因子，其中44項主要風險因子，包括自然因素、人為錯誤、品質管理及經營管理等，透過降低風險因子，有效提升營運安全。第五、改革有很多面向，未來設備建置應考慮智慧化、科技化，來減少人力運用，並增進安全。

第六、「事故社會化」，藉由找出事故發生的原因，將事故中得到教訓具體的整理提出，和社會大眾進行溝通交流，喚起社會大眾對鐵路機構安全改革的關注與思考，監督鐵路公司持續推動具體的執行作為。

第七、落實改革方案，不要淪為口號，對於外界協助應視為助力，結合政府與外部力量，安全改革才能發揮最大效用。第八、安全第一核心價值，並非來自於外在的壓力，而是出自員工的內心，建立員工的通報文化、公正文化、學習文化、彈性文化。

交通部表示，這次研討會鐵道相關團體熱烈參與，獲致很多寶貴的意見，將於日本安部教授等人來台行程結束後，統整重要經驗及建言，提供未來台鐵安全改革持續努力的行動方案，使台鐵安全更加落實。