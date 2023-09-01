　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

借鏡JR西日本安全改革！台日交流8結論　推動「事故社會化」

▲▼交通部邀請推動JR西日本安全改革的專家學者、遺族來台座談日本改革經驗。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部邀請推動JR西日本安全改革的專家學者、遺族來台座談日本改革經驗。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部邀日本推動鐵路改革重要人士訪台行程，今(9/1)舉行專題研討會，邀國內軌道團體，日本專家、事故家屬代表共同參與，交通部長王國材親自主持總結會議，提出8點結論，包括不能因效率犧牲安全、台鐵未來公司化薪資調整彈性形成正向循環、建立員工通報文化、事故社會化等，後續將持續檢討並落實。

今專題研討會分別由日本福知山線遺族代表淺野彌三一主講「JR西日本在福知山線事故後的安全改革和4.25網路」、松本創主講「JR西日本被『改變』的奮鬥紀錄」，以及安部誠治教授主講「JR西日本的鐵路安全改革─觀點與課題」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過程中國內鐵道界專家學者、機關團體參與討論，事故家屬代表提出針對外部監督機制的建立，應儘速落實，並彼此超越對抗，分享意見，才能讓台鐵走向正確的改革方向。

國內學者專家在會中也提出建言表示，組織文化如何形成改變，主事者的角色與意志，是組織向前邁進的重要關鍵，強調安全改革過程必須冷靜對話，找出事故原因，並拋出疑問、找出答案，一步步往前邁進，才能讓台鐵更正常化、更安全。

交通部長王國材今主持總結，針對日本貴賓演講、專家學者討論，以及家屬建言，提出8項議題總結，包括第一，以科學分析的邏輯方法，針對事故問題進行深層分析，找出真正原因，根本消除問題，才是通往安全的重要碁石。第二、經營效率與安全不能因效率而犧牲安全，事故後不應著重於追究責任，應以設備設施的改善來防範人為疏失，並對待旅客應尊重人生、生命、生活，以深化員工心中。

第三、台鐵未來公司化對於薪資調整較有彈性，應形成正向循環，讓員工有好的工作環境及光榮感。第四、「安全」應思考鐵路安全風險因子，其中44項主要風險因子，包括自然因素、人為錯誤、品質管理及經營管理等，透過降低風險因子，有效提升營運安全。第五、改革有很多面向，未來設備建置應考慮智慧化、科技化，來減少人力運用，並增進安全。

第六、「事故社會化」，藉由找出事故發生的原因，將事故中得到教訓具體的整理提出，和社會大眾進行溝通交流，喚起社會大眾對鐵路機構安全改革的關注與思考，監督鐵路公司持續推動具體的執行作為。

第七、落實改革方案，不要淪為口號，對於外界協助應視為助力，結合政府與外部力量，安全改革才能發揮最大效用。第八、安全第一核心價值，並非來自於外在的壓力，而是出自員工的內心，建立員工的通報文化、公正文化、學習文化、彈性文化。

交通部表示，這次研討會鐵道相關團體熱烈參與，獲致很多寶貴的意見，將於日本安部教授等人來台行程結束後，統整重要經驗及建言，提供未來台鐵安全改革持續努力的行動方案，使台鐵安全更加落實。

ET快訊
快訊／逆上台北橋「7車連撞」　賓士男10萬交保
纏鬥7小時！美國獵人捕獲「4.3公尺超巨鱷魚」破紀錄
校車司機問女學生「有過性行為嗎」　她嚇到跳車
《好聲音》喊告　聲明曝光
海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天「整片紫爆」雨勢超驚人
甥20刀砍死舅「刀刃都彎了」　判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天「整片紫爆」雨勢超驚人

快訊／海葵外圍環流雨彈強襲！5縣市「大雨特報」　最新警戒區域曝

借鏡JR西日本安全改革！台日交流8結論　推動「事故社會化」

海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台「明越晚雨越大」　緩速穿台時程曝

雞蛋進口遭疑「圖利特定廠商」　農業部：別再亂放話！將依法提告

快訊／北北基桃明正常上班課！基隆市府最新回應：將視情況調整

快訊／海葵鬼轉成「穿心颱」！氣象局20:30發布海警　2天全台炸雨

LIVE／海葵殺到「台灣家門口」海警發布！氣象局最新說明

海葵颱風來襲！明晚到周日風雨最猛　16條公路不排除預警封閉

快訊／颱風逼近雨勢強襲！氣象局發「3縣市大雨特報」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

騎士遭倒塌路樹砸到喪命　家屬心碎：我們就這麼不幸

劉子銓顧娃累翻「她不躺就是我躺」　典典寶寶愛擦地..受指使撿球變球僮！

阿兵哥男友夢中突喊口令　她陪聊反被嗆「去旁邊哭」

搬走1馬桶「支架骨牌式瓦解」　摔爛上百個！陸工人抱頭崩潰

找筍去！新北特色食農體驗　綠竹筍現採現煮嚐鮮好滋味

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天「整片紫爆」雨勢超驚人

快訊／海葵外圍環流雨彈強襲！5縣市「大雨特報」　最新警戒區域曝

借鏡JR西日本安全改革！台日交流8結論　推動「事故社會化」

海葵對流胞開炸！暴風圈罩全台「明越晚雨越大」　緩速穿台時程曝

雞蛋進口遭疑「圖利特定廠商」　農業部：別再亂放話！將依法提告

快訊／北北基桃明正常上班課！基隆市府最新回應：將視情況調整

快訊／海葵鬼轉成「穿心颱」！氣象局20:30發布海警　2天全台炸雨

LIVE／海葵殺到「台灣家門口」海警發布！氣象局最新說明

海葵颱風來襲！明晚到周日風雨最猛　16條公路不排除預警封閉

快訊／颱風逼近雨勢強襲！氣象局發「3縣市大雨特報」

小資族理財》胡偉良／通貨膨脹中錢貶值了！誰是贏家？

快訊／賓士逆上台北橋「7車連撞」...落跑情侶栽了　男10萬交保

纏鬥7小時！美國獵人捕獲「4.3公尺超巨鱷魚」破紀錄

出國遊玩不便秘！營養師教你「排便順暢秘技」　水喝夠很管用

107.9萬！台灣馬自達推出「CX-5 Bose響動版」　標配環景限量上市

王維中10局再見暴投　味全5比6輸統一苦吞7連敗

惠利頭等艙變經濟艙還無退費！　達美航空「態度180度大轉」道歉了

《好聲音》製作方發聲喊告！　澄清黑幕爭議「導演帳號也假的」

唐西奇犯規麻煩仍砍20+7+6　斯洛維尼亞退澳洲奪4連勝

海葵強襲歐洲模式預估出爐！連3天「整片紫爆」雨勢超驚人

生活熱門新聞

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」怒告她

3天有機會颱風假！周日暴風圈蓋全台　歐美模式：海葵大迴轉2進2出

海葵路徑再南修！2縣市登陸機會最大

海葵今轉中颱　最快午後海警

六日、下周一上班日「有望颱風假？」氣象局回應了

北部明晚迎豪雨彈！「整坨紫爆」　 海葵穿越台灣速度恐變慢

海葵颱風估「宜花登陸」4年來首見　可能一次打破2紀錄

高鐵車票　印刷改限搭自由座車廂

海葵成西北颱橫掃中北部！風雨最強時間曝

即／海葵鬼轉成穿心颱！氣象局20:30發布海警

不斷更新／海葵直撲　各縣市停班停課懶人包

海葵恐成4年來首個「穿台颱」　北台今晚就有感

更多熱門

相關新聞

原狀保存出軌車廂！竟還有9塊遺骸　台鐵局長公開向家屬道歉

原狀保存出軌車廂！竟還有9塊遺骸　台鐵局長公開向家屬道歉

太魯閣號事故2年半後，第8節車廂殘骸上竟陸續發現9塊疑似遺骸，令家屬痛心，由於交通部邀集推動鐵道安全改革的日本專家來台交流，今舉辦說明會，太魯閣號罹難家屬團體和代表也參與，台鐵局長杜微今在該場合也公開向家屬致歉，表示台鐵只做保存卻疏於其他重要的事，會趕快彌補。

事故2年半後出軌車廂找出9塊遺骸　全集中第8車！原因曝光

事故2年半後出軌車廂找出9塊遺骸　全集中第8車！原因曝光

出軌車廂遺骨越找越多　1疑點讓日本專家嘆「難以理解」

出軌車廂遺骨越找越多　1疑點讓日本專家嘆「難以理解」

太魯閣號出軌車廂再找到「4片頭蓋骨」　交長：亡羊補牢全面改正

太魯閣號出軌車廂再找到「4片頭蓋骨」　交長：亡羊補牢全面改正

太魯閣車廂竟又見頭蓋骨！　鄭文燦：不應該出現的狀況

太魯閣車廂竟又見頭蓋骨！　鄭文燦：不應該出現的狀況

關鍵字：

台鐵JR西日本福知山線交通部王國材安部誠治淺野彌三一松本創

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北基桃2日正常上班上課

28歲網紅每月薪資給破2億　去年繳稅近9億

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

印度正妹皮膚嫩到白裡透紅　是3國混血

即／防曬係數不具UPF50+效果　iROO繽紛衣詐498萬

NANA被爆「《假面女郎》沒拍完就去全身刺青」

LINE相簿「照片數量」明起有上限　超過要等下個月

好市多「樂高行李箱」價格超甜！驚見1物：小孩超愛

「帳號被盜」　南寮霸凌少女爸道歉了　　　

車廂找到「32件罹難者遺物」！太魯閣生還者一眼認出

群創處長驚人後續！小三「寶貝3號」怒告她

勇太昏迷指數只有3　經紀人曝父母已抵台：不太樂觀

3天有機會颱風假！周日暴風圈蓋全台　歐美模式：海葵大迴轉2進2出

海葵路徑再南修！2縣市登陸機會最大

海葵今轉中颱　最快午後海警

更多

最夯影音

更多
Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」

Ella狂被問「Selina生了沒」暴走XD　S.H.E再合體?「9/11要認真聽」
14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

14歲超強走繩女國中生　扮「約兒」在繩上後空翻

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

謝忻認了再也不看《綜藝大集合》！　 拒接Showgirl工作：我是主持人

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

兔被柴追到跳湖「漂離岸邊」　路過勇伯脫衣褲跳水撈上岸

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

胡宇威.陳庭妮紐約登記結婚了！　每天都浪漫「可以稱她胡太太♥」

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面