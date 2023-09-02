海葵前世是魔王級颱風「龍王」！重創大陸逾百人死　北京要求除名

▲海葵颱風今下午17時最新路徑。（圖／氣象局）

記者鄭思楠／綜合報導

中颱「海葵」直撲台灣，氣象局2日上午11點30分發布陸上颱風警報，暴風圈預計明天（3日）清晨碰觸花東地區，明一整天至4日颱風侵襲最明顯，風雨影響最劇烈。其實，「海葵」原本名叫「龍王」，於2005年9月26日形成，據維基百科顯示，當時造成大陸147死逾39傷、台灣2死73傷。最後大陸提出除名的要求，才最終改名為「海葵」。

2005年，颱風「龍王」於10月2日上午5時10分於台灣花蓮縣豐濱鄉登陸，造成台灣1人被倒塌的房屋壓死，花蓮縣秀林鄉華祿溪1名黃姓青年農民失蹤。

同日10時「龍王」於彰化縣大城鄉濁水溪口附近進入台灣海峽，於10月2日21時35分在福建晉江沿海登陸。「龍王」的超強破壞力，僅福建省，就共有62個縣（市、區）、370.89萬人受災，緊急轉移53.7萬人，因災死亡15人（其中山體滑坡倒房壓死5人，洪水沖走死亡5人，溺水死亡5人）；倒塌房屋0.55萬間，農作物受災98千公頃，公路中斷186條次。

另外，當時福州有86位武警被「龍王」造成的急流沖走身亡。「龍王」還致使火車站停運，鐵路中斷，高速公路被淹，直接經濟損失達32.78億元人民幣。

▲颱風「龍王」釀大陸近百人死。（圖／翻攝自微博）

國際上統一的颱風命名法，是由14個國家提供140個颱風名，循環使用。由於「龍王」在大陸釀成嚴重災害，因此大陸提出除名，當時蒐集了5個颱風名稱，分別是「哪吒」、「海葵」、「水仙」、「麒麟」和「梧桐」，並提交給世界氣象組織下屬的颱風委員會。

最後，委員會審議後，專家選定「海葵」，自2007年開始，正式由「海葵」取代「龍王」，於2012年第一次使用，本次為「海葵」第三次使用。