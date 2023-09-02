海葵「撞向台灣」！將終結1471天無颱風登陸　2地區影響最大

▲海葵颱風雷達回波圖。（圖／翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李佳蓉／綜合報導

颱風海葵直撲台灣！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇指出，幾個小環流撐起了寬廣的大環流，而小環流又被大環流帶動著走，導致海葵路徑預報一直變化。目前看來，海葵應該會被環流帶動著「撞向台灣」，明（3）日清晨起暴風圈逐漸接觸，明晚於台東地區登陸可能性很高，有機會終結自2019/8/24以來「長達1471天沒有颱風登陸的狀況」。

吳聖宇於粉專《天氣職人-吳聖宇》表示，海葵颱風於週一清晨左右可能自高雄一帶出海，進入台灣海峽，然後同樣受到季風低壓的牽制，導致移動速度放慢，繼續向偏西方向移動，預計暴風圈完全脫離台灣陸地，恐要等到週一晚間，陸上警報也才會解除，「影響台灣的時間算是相當的長。」

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▲海葵颱風最新路徑預測。（圖／天氣風險）

吳聖宇接著說，若按照該路徑，東半部及南部的影響最大，會有明顯風雨發生的機會，而北部影響次之，主要是外圍環流的一陣陣風雨以及角隅效應引發的強陣風，至於中部因地形屏障作用明顯，影響則較小。

吳聖宇根據後續預報資料認為，海葵會緩慢西進、直到登陸廣東、福建交界沿岸，海上警報時間有可能會再多延續至週二、週三兩天，當然也不排除會快一點就往大陸方向前進，如此一來就有機會更早解除海上颱風警報。

吳聖宇表示，至於這颱風過後雖會有西南到偏南風，但較強的西南季風位置偏南，在整個季風低壓的外圍，並沒有明顯跟著海葵而指向台灣，屆時中南部仍會有雨，但似乎不會特別劇烈，仍有待持續觀察。