北北基颱風假沒了？氣象局曝2變數「暴風圈會近一點」

▲氣象局預報員謝佩芸。（圖／翻攝氣象局直播）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風陸警擴大7縣市，涵蓋花東、南投、嘉義縣市和高屏，暴風圈明(3日)晨觸陸，明下半天到入夜通過台灣上空，不過暴風圈籠罩範圍未到北北基，氣象局透露，若未來暴風半徑再擴大，或颱風中心位置北偏，暴風圈會離北北基近一點，不過仍要觀察後續變化。

海葵颱風陸警發布，警戒區下午擴大，除花東外，新增南投、嘉義縣、嘉義市、高雄、屏東等7縣市都是警戒範圍，明天和下周一(3日~4日)兩天風雨影響最劇烈。

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海葵颱風中心明天下半天接近，強度將持續增強，不過仍是中颱，暴風半徑將再擴大，周日、下周一(3~4日)颱風侵襲最明顯，全台都有雨，其中東半部要嚴防豪雨或豪雨以上等級強降雨。

中央氣象局預報員謝佩芸指出，從未來颱風動態預測，颱風緯度偏南邊，暴風半徑150公里，暴風圈涵蓋區域沒有到北北基，不過未來如果暴風半徑再擴大，或中心位置偏北，離北北基會近一點，但後續仍要觀察南北偏移位置和暴風半徑否有擴大。

受環境複雜影響，海葵颱風路徑多變，原本美國及歐洲模式預測，海葵颱風通過台灣出海後，可能會在台灣海峽打轉滯留或減慢，甚至大迴轉二度登陸台灣，不過該機率降低，有部分模式預測可能減慢後往中國前進，不會回頭登陸台灣。

謝佩芸指出，這幾天預報資料看到，颱風到台灣海峽後，進入導引氣流微弱區域，有滯留或移動緩慢現象，但各模式預測打轉位置都有不同，海葵颱風對環境敏感，有外力影響就可以能影響路徑，進入海峽路徑有變數，對中南部降雨影響還要評估。

謝佩芸表示，今天所看到最新資料顯示，到台灣海峽後迴轉比例上有相對減低，預估可能進入海峽後減弱變慢，不一定會像昨天資料顯示有迴轉狀況，但後續仍要觀察。