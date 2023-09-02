我們不是山道猴子！上千輛重機彰化大會師 　總價值逾5億

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣立體育館今天全國重機大會師，現場上千輛黃、紅牌大型重機齊聚，場面壯觀，當中不乏百萬元起跳的紅牌重機，粗估總價值超過5億元，其中1名來自台北71歲男騎士因車禍右腿裝義肢、騎的是兒子買的70歲生日禮物，價值180萬元的BMW1800cc進場，引起全場矚目，熱愛騎車的他，騎了3小時車程絲毫不覺得累。

▲全國重機大會師齊聚彰化。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

海葵颱風暴風圈最快明天(3日)清晨5時碰觸花東，彰化今天天氣晴朗，重機大會師如期舉行，上午有上千輛的有紅牌、黃牌重機，一輛接著一輛，一字排開全齊聚在體育場前，盛況空前，有的穿戴車隊特製服裝，還有帶著車隊旗幟進場，彰化家扶也設攤位，也有美食市集、還有多名SHOW GIRL，吸引民眾的目光。

其中1名71歲的楊姓騎士，今天清晨從台北騎了3個小時抵達彰化會場，他開心的說，他所騎乘的這輛1800CC大型重機，市價約130萬元，但增加配備後總價約180萬元，是去年他過70歲生日時，兒子送給他的禮物。他右腳裝義肢特別引人注目，他也不諱言的表示，那是他年輕時車禍導致，但不影響他對重機的熱愛。

還有「陸戰重機」車隊全掛著海軍陸戰隊旗幟，穿著迷彩褲進場相當吸睛，1名重機騎士則說，他騎重機是在休閒、不是要用來把妹，還有重機騎士說，不認同「山道猴子」耍帥耍酷置自己生命危險的作法，也呼籲車友，千萬不要將139縣道塑造成壓車飆車的地方。

▲全國重機大會師齊聚彰化，家扶設攤。（圖／記者唐詠絮翻攝）