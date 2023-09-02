明天要飛日本！「海葵將撲台」又遇鴻雁颱風　一票苦主哀：欲哭無淚

記者朱祖儀／綜合報導

海葵颱風步步進逼，中央氣象局在今（2）日上午發陸上警報，預估海葵3日將從台東、恆春半島登陸。但一名女網友悲嘆，自己3日要飛往日本大阪，現在不確定是否能順利起飛，且就算真的出發到日本，也要擔心鴻雁颱風，讓她相當無言。文章曝光釣出一票苦主，直喊「超焦慮！」

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李姿慧攝）



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原PO在Dcard發文表示，自己預計3日要出發去大阪，7日回來台灣，不過最近看氣象發現，海葵颱風預計3日從東部登陸，不確定是否能夠順利起飛。此外，就算她順利搭上飛機，4日鴻雁颱風接近日本，恐怕又會影響到行程，她看了十分傻眼，於是只好發文「想問問多少人跟我一樣衰？」

文章曝光後隨即釣出不少苦主，哀怨表示「9/3清晨的飛機飛東京，焦慮死！！！希望海葵走慢一點！！！」、「9/4凌晨飛路過」、「我9/5下午飛東京，好焦慮」、「9/3早上小港飛東京！這星期真的一個又一個，開心沒多久又馬上被新颱風打槍」、「9/3早上10點40分飛東京，而且9/4訂好迪士尼飯店了，如果不能住還是會被扣訂金，已經欲哭無淚」、「9/5凌晨飛東京，怎麼感覺飛過去可能都在下雨」、「9/3下午飛沖繩，我現在每隔30分鐘都在看氣象圖，我連飯都吃不下」。

還有人分享經驗，「疫情前去大阪，剛好遇到颱風登陸造成關東地區重大災情，五天行程有兩天是報廢（電車全面停駛，店家也沒什麼開），颱風對日本人來說真的很可怕」、「我也超衰，5:30起床開到布袋準備到澎湖，船票也沒法取消。然後發現颱風鬼轉直達澎湖」、「本來9/2飛香港，結果蘇拉直接衝香港，飛機停飛直接泡湯」、「誰能比我倒霉…7月初遇上重創九州的梅雨鋒面，8月再碰上襲擊沖繩的卡努颱風，預計9月4日再飛福岡，又有海葵、鴻雁夾擊…別跟我搶，地獄倒霉鬼就是我」。