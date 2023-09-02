揪50萬資本額「超思」老闆僅出資1000元　國民黨團：就是人頭公司

▲林為洲（左起）、曾銘宗、李德維出席國民黨團2日記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄岡山一家資本額50萬元的公司「超思」，獲政府上億補貼，自巴西專案進口8814萬顆雞蛋，數量比政府成立的台農投資跟台農發還多。對此，立法院國民黨團今（2日）舉行記者會，質疑此案是「高登生醫」進口快篩試劑的翻版，不僅超思董事僅一人，且只有出資1000元，恐是人頭公司；此外，該公司申請停業後2周內又申請復業、參與雞蛋專案進口說明會，要求行政院長陳建仁說清楚。

立法院國民黨團2日上午舉行「一人公司進口8814萬顆蛋！誰在發國難財？」記者會，黨團總召曾銘宗、黨團首席副書記長李德維、立委林為洲出席。林為洲指出，這次雞蛋專案進口由農業部透過中央畜產會遴選廠商，而30％的雞蛋進口關稅則為農業部出資，最後不含關稅，平均一顆進口雞蛋價格為5.59元，若加上關稅成本可能增加1至2元，所以農業部進口雞蛋成本平均約一顆7元，再以平均一顆4.7元賣給盤商，換句話說，每賣一顆蛋，農業部就虧損近3元。

▲超思公司成立與進口雞蛋時序。（圖／國民黨團提供，點圖放大）

林為洲指出，超思於2022年9月5日成立後，2023年2月24日申請停業、3月2日申請復業，接著3月10日參與國貿局對進口商召開雞蛋專案進口說明會，不禁讓人質疑，超思就是為了專案進口的標案才復業。

曾銘宗則表示，根據經濟部資料，超思負責人，也是董事，也就是超思老闆，叫秦語喬，卻僅出資1000元，所以他認為基本上超思是一家人頭公司。

針對參與此次雞蛋專案進口的11家廠商，各自進口雞蛋數量，李德維說，台農投資44萬顆、羽禾進口594萬顆、超思8814萬顆、台農發3144萬顆、中央畜產會1643萬顆，雞蛋來源從菲律賓、泰國到巴西，但總計11家廠商中，唯獨超思受委託進口的數量最多，難道不是高登翻版嗎？ 不知道農業部哪裡來的底氣，可以把這麼重要的事情交給這樣的公司。

▲超思與台農發、台農投資等進口雞蛋比較表。（圖／國民黨團提供，點圖放大）

李德維也說，台農發2016年成立，是政府大力輔導來發展農業的單位，資本額10億元，從泰國跟菲律賓進口3144萬顆雞蛋，而政府依據《畜牧法》設置的中央畜產會，於2000年成立，從美國、土耳其及馬來西亞進口共1643萬顆雞蛋，至於2018年成立的台農發，資本額2.5億元，則從巴西跟菲律賓進口44萬顆雞蛋。

李德維諷，政府投資單位抵不過其他公司，效率也太差了吧？希望農業部不要急著提告，先好好講清楚，農業部自己的單位台農發跟台農投資，在台灣有難時，比起去年成立的超思，你們做了什麼？

曾銘宗說，3至7月進口這麼多雞蛋，政府補貼5.59億元，到底補貼給誰？有沒有圖利特定人？超思進口8814萬顆，佔雞蛋專案進口的60％，蔡政府特別成立台農投資跟台農發，號稱「農業國家隊」，但真正進口雞蛋時，也不讓它們進口，竟然請超思進口，當時成立什麼農業國家隊？而超思錢哪裡來的？誰代為墊付？是綠營誰的人頭公司？又獲利多少？董事出資1000元，竟進口8814萬顆雞蛋，立法院已開議，這些問題要請陳建仁講清楚、說明白。

▼國民黨團揪超思老闆僅出資1000元。（圖／記者蘇晏男攝，點圖放大）