柯郭會「自然就好」　柯文哲嘆：為何每次都讓人很尷尬？　

▲柯文哲參訪黃梅生紀念館。（圖／柯文哲競辦提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲2日上午赴桃園參拜，被問及藍白整合議題時說，以前就主張要溝通，可談雙方政策和理念，但不應是權位分配、立委幾席，「這樣談下去就很Low」。至於郭台銘稱很快會見面，柯則說，很多事情自然就好，不要每天在媒體放話，這樣誰受得了？也不是不能談，「但為什麼每次都是那種讓人很尷尬的局面？」

針對台中市長盧秀燕稱藍白整合9月會有結果，柯文哲驚呼，「9月不是這個月嗎？」他認為，這種事情台灣人民有智慧，哪裡是政治人物在領導潮流？都是政治人物被潮流推著走，「所以我倒覺得，很多事情最後人民會替我們決定」。

媒體追問，藍白雙方是否有聯繫？柯文哲說，以前他就主張要溝通，還曾點名蔡英文總統出來開國是會議，但蔡的任期也剩下不到1年，大概也沒那興趣。他強調，不過政黨之間本來就可以談，還有一點，他40幾年前就認識朱立倫，同一年進台大。

柯文哲說，談論不應當是權位的分配，老百姓聽了也不會高興，所以雙方的政策理念，這東西本來就可以開始談，像18歲公民權要不要繼續推？閣揆同意權是不是要重新恢復？有些東西還是可以談，「我倒覺得是這樣，談當然可以談，不要一開始來好像你立委幾席我幾席，談下去就變很low，我認為談可以談」。

另外，鴻海創辦人郭台銘稱最近很快會見面，柯文哲說幕僚之間當然是有聯絡，「我覺得這樣，很多事情就是自然就好，像有時候太過於怎麼講，好像強迫，就是說...，太奇怪，還有一點，不要每天在媒體放話，這樣誰受得了？」

柯文哲說，正直誠信、形式自然，這樣就好，「也不是不能談，但我常常覺得奇怪為什麼每次都是那種讓人很尷尬的局面」。

而根據《ETtoday民調雲》調查，在四腳督競逐下，支持度分別為賴清德35.3%、侯友宜21.4%、柯文哲17.6%、郭台銘17.2%，柯的民調明顯下滑。對此，柯文哲說，參政是每個人權力，也不能說你不可以參選，剩下就是努力爭取選民認同。

柯文哲說，基本上不管是選舉或執政，他都當做是一個改變政治文化的運動，透過這種選舉去改變台灣的思想文化。

至於民調沒優勢，是否會導致談整合更不容易？柯文哲說，民調也不是今天在心裡面想要民調高就會高，還是要努力，當然台灣民眾黨是一個新興政黨，要比什麼組織當然輸給人家，但是我們的人都比較有理想性。