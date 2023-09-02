幕後／綠評估郭台銘連署過門檻「非難事」　警戒四腳督衝擊小雞選戰

▲總統參選人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

鴻海創辦人郭台銘日前宣布投入2024總統大選，並將展開全國連署，外界評估郭台銘參選對綠營選情有利。對此，綠營分析，郭台銘連署一定會過、只是份數高低問題，不需要民進黨幫忙；幕僚評估，若郭台銘參選到底，對總統大選格局影響不大，但會對一些五五波的立委選區造成衝擊。

在郭台銘加入總統大選的戰局後，社會上各種評論多半認為是保送賴清德，連中共官媒也有所謂北京消息人士放出，郭台銘此舉是在保送賴清德。但綠營高層很快就定調「冷處理」，不涉入他黨家務事。而根據《總統副總統選舉罷免法》規定，法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，若郭台銘想成功參選，須經中選會審核後，連署人達28萬9667才可登記。

對於外界質疑民進黨私下會幫忙連署，有地方民代坦言，在郭台銘宣布參選後，基層士氣大振，確實有接到支持者電話詢問怎麼幫郭台銘連署，但原則上就是不涉入也不鼓勵，郭台銘連署要過門檻絕非難事，只是份數多少的問題，「會提醒支持者注意個資問題，民進黨沒必要涉入，給在野陣營去煩惱就好，絕對不會在服務處看到連署書。」

也有幕僚評估，郭台銘參選對總統大選格局影響不大，不管郭最後要不要登記，綠營不會因此調整步調，就堅持所謂四不原則。而他直言，但郭董可能對一些五五波的立委選區衝擊頗大，郭選到底會有兩種可能影響，第一、理論上四腳督投票率會更高，而響應郭出門投票的「鋼鐵郭粉」說到底還是泛藍軍，在總統這局分裂投票，但立委的單挑對決就不會了。

該幕僚分析，民進黨一些五五波、些許逆風的選區參選人要繃緊神經，「鋼鐵郭粉」很可能直接左右一席立委勝敗，「很少人會只為蓋一張總統選票特地出門。」他也指出，第二種可能，就是藍軍因為內耗軍心潰散，投票率大降，只是機會不大。

他表示，郭營方向取決參選人本身，郭台銘個人意志顯然遠大於身旁的謀士，選與不選都在一念之間，下一步實在很難評估，民進黨不需要去淌這灘渾水，繼續端牛肉跟國家願景即可，民眾是要選總統又不是選誰比較會喬，按照設定好的選戰節奏繼續走就好，沒有必要捲入藍白系統的議題論述與選舉節奏中。