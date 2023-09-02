林俊憲翻6千億國防預算書　暴嗆藍營：對啦！最好歸零「喜迎王師」

▲國民黨團「蔡政府執政留下最嚴重的爛尾樓 將國家帶向戰爭險境！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統蔡英文任內最後一本中央政府總預算書日前出爐，其中2024年國防預算編列突破6000億，創下歷史新高，國民黨團昨（1日）抨擊，政府不要只會編列軍事預算，應有更好的兩岸政策，「不要激化兩岸關係」，獲取政治利益，讓台灣走向真正的戰爭。對此，民進黨立委林俊憲在臉書暴嗆藍營，痛批「又是這種檢討被害人的心態」。

林俊憲提到，為什麼國防預算會飆新高？真的都是為了買武器嗎？正好昨天各部門預算書送到他的辦公室，他就來翻給大家看看，怒批國民黨「又是這種檢討被害人的心態」。

林俊憲說明，以「國軍日常維護裝備和油料補給的作業費」這一項來說，明年度編列1310億，佔整體國防預算約22%，雖比今年略減，但那是因為去年直接從1069億拉高到今年的1336億，至於為什麼暴漲那麼多？林俊憲說，那是因為海空軍出動攔截共軍的頻率激增，對後勤造成極大壓力，從2020年以來，這筆預算暴漲近4成，所以他要問問國民黨，「到底誰在激化？誰逼得台灣國防預算暴漲？」

林俊憲認為，國民黨是「倒果為因」，把台灣「被迫」應對中國侵擾提升後勤資源和裝備素質說成是「激化」，並嘲諷地問國民黨，「你們期待的國防到底是什麼樣子？最好預算直接歸零、喜迎共軍進駐嗎？」那就誠實一點說出來，不要遮遮掩掩，說什麼「激化」，沒人聽得懂啦！

林俊憲表示，這個月底有個對國防非常重要的好消息，就是首艘國造潛艦（IDS）終於要下水了。林俊憲說，台灣早該有新潛艦，當年被國民黨擋預算拖了10幾年，好不容易走上自製之路，到處尋找技術和裝備，其中的艱辛不是常人能體會的，這就是他看到國民黨發表這樣的言論這麼生氣的原因。

林俊憲還爆氣地說，他建議國民黨，不會說話就不要說，以後有關國防的議題，國民黨還是一個字都不要說最好！