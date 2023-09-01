強化海空戰力　日本國防預算7.7兆日圓創新高

▲日本首相岸田文雄視察日本自衛隊基地。（圖／路透）

文／中央社東京1日綜合外電報導

日本防衛省確認2024年度預算概算需求，國防經費編列7兆7385億日圓（約新台幣1兆7000萬元）創下新高，將強化南西群島的運輸能力及飛彈攔截能力。

綜合日本放送協會（NHK）、朝日新聞、每日新聞報導，防衛省首次編列2艘「神盾系統搭載艦」建造費3797億日圓，以及日本、美國共同研發可攔截極音速武器的新型攔截彈費用750億日圓。

2艘「神盾系統搭載艦」可偵測、攔截敵方飛彈，預計分別於2027、2028年度開始服役。

防衛省購買17架部署於離島及運輸物資的大型運輸直升機共3301億日圓；採購F-35A與F-35B匿蹤戰機共15架，費用2333億日圓。

另外，開發比12式岸艦飛彈射程更長、精度更高的地對艦、地對地飛彈費用編列320億日圓。

研發有匿蹤性質的「戰鬥支援型多功能」無人艦編列245億日圓。日本與英國、義大利聯合開發新世代戰機編列637億日圓；三方共同研發供新世代戰機搭載的中距離空對空飛彈等費用，防衛省編列184億日圓。

另外，防衛省2024年度預算概算需求，也包含成立陸海空自衛隊一體運用的「統合司令部」，以及為迅速因應西南群島的裝備所需及物資運輸的「自衛隊海上輸送群」。

▲日本自衛隊。（圖／路透）

日本防衛大臣濱田靖一在8月31日的防衛省會議上表示，必須確實且迅速實施必要項目。

日本政府2022年12月通過國家安全保障戰略等安保3文件，方針是到2027年度為止的5年之間將確保總計43兆日圓的預算規模，徹底強化國防能力。

日本時報（Japan Times）指出，這次新的年度國防預算又較前一年度創紀錄的6.82兆日圓再增約12%。

在當前俄烏戰爭、來自北韓與中國安全威脅增加的背景下，日本去年12月通過歷史性的國防改革，當時首相岸田文雄裁示，政府目標是到2027年底時國防預算需達國內生產總值（GDP）的2%。