LIVE／海葵殺到「台灣家門口」海警發布！氣象局最新說明

記者閔文昱／台北報導

海葵颱風進逼台灣前再增強，預計暴風圈明晚碰觸花東，周日(3日)登陸穿越，暴風圈將籠罩全台，中央氣象局已在1日晚間8點30分發布海上颱風警報，預計明(2日)發陸上颱風警報，氣象局晚間8點40分將說明颱風最新動態。

根據氣象局資訊，中度颱風海葵1日20時的中心位置在鵝鑾鼻的東方約 730 公里之海面上，持續向西北西轉西接近台灣，暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對台灣東半部海面及巴士海峽將構成威脅。氣象局提醒，在此過程強度及暴風半徑仍會稍增強，預估會在花、東附近登陸，禮拜日整天是影響台灣最明顯的時間，各地天氣及風浪的影響大。

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▲海葵颱風下午2時最新位置。（圖／氣象局）

氣象局預報指出，周六颱風逐漸靠近，北部、東半部地區降雨會逐漸增加，北部宜花會有較明顯雨勢出現，甚至有大雨或豪雨發生，周日至下周三(3日至6日)颱風及其外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨；路徑仍有不確定性，影響台灣天氣的程度仍有變數存在。

▲氣象局20:30發布海葵海上警報。（圖／氣象局）

氣象局表示，下周日是風雨影響最明顯的時候，上半天先是北部、東半部地區降雨明顯，下半天中南部地區降雨也增加，雨勢明顯且持續，其中北部及中南部山區有局部大雨或豪雨，東半部地區則有局部豪雨以上的機率，適逢年度大潮，新北至臺南及澎湖沿海在漲潮期間，沿海低窪地區請注意海水倒灌及局部淹水等現象。

▲海葵撲台，最新風雨預測。（圖／氣象局）

到了下周一至下周三颱風離開台灣本島，不過導引氣流減弱，在台灣海峽南側近似滯留，對南部、東半部地區及中部山區帶來持續的降雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，連日降雨，山區亦有坍方、落石或土石流等現象，請特別留意。