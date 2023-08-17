海基會台商子女夏令營　帶領學員搭船赴澎湖

▲海基會舉辦台商子女夏令營，帶學員赴澎湖。（圖／海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會「台商子女台灣巡禮夏令營」15日帶領台商子女從嘉義布袋港搭船出發，前往澎湖展開兩天一夜的「海洋體驗之旅」。

本次營隊由海基會文教處李政毅處長帶隊，前往了澎湖的多個知名景點，包含跨海大橋、葉柱狀玄武岩地景、閩式建築二崁聚落等。

就讀華東台校的國中新生張同學向大家分享，他回憶起小時候總共參加4次海基會的台灣之美夏令營，因為疫情，少了兩次參加的機會，「聽媽媽說，今年暑假海基會特別為因疫情而無法參加活動的大孩子們舉辦參訪活動，而且還是第一次到台灣外島澎湖，他就開始期待媽媽務必報名成功，彌補過去三年無法參加海基會營隊的遺憾，他很慶幸能夠參加這次的活動。」

一位就讀大陸當地學校的吳同學分享，在中國大陸生活那麼久，第一次以這麼近的距離看見大海、觸碰海水，心情興奮無比，而且竟然還可以在全副安全裝備下嘗試「海上盪鞦韆」、「海上溜滑梯」、划獨木舟等等，一試上癮，「我想就算之後回到大陸讀書，我也還會記得澎湖帶給我的驚喜與感動，開學後一定要跟同學們分享澎湖的魅力。」

李政毅也向台商子女們介紹了海基會的服務，鼓勵他們有機會多回來台灣各地，探索各縣市獨有的特色。